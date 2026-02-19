Congo-Kinshasa: Une femme enceinte meurt dans l'effondrement d'une maison à Kananga

Une femme enceinte de huit mois a perdu la vie après l'effondrement d'une maison dans un ravin, provoqué par un éboulement de terrain mercredi 18 février dans la commune de Ndesha, dans la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï-Central.

Selon les témoignages recueillis sur place, la victime revenait de l'église en compagnie de deux enfants, lorsqu'une partie du sol s'est affaissée à proximité d'un ravin.

Alertés par les cris, les habitants du quartier sont rapidement intervenus et ont réussi à sauver les deux enfants. La femme, en revanche, a été violemment heurtée par les briques du mur écroulé et est décédée sur-le-champ.

Pierre Tshimanga, point focal des droits de l'homme à l'antenne de Ndesha, décrit la scène :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Le ravin s'est affaissé alors que deux enfants revenaient de l'église avec leur grande soeur. Arrivés à cet endroit, la terre s'est écroulée et ils sont tombés dans le ravin. Leur grande soeur, enceinte de huit mois, est tombée jusqu'au fond. Les briques du mur écroulé l'ont violemment heurtée et elle est décédée. »

Pluies diluviennes

D'après les riverains, la fragilité du sol, aggravée par les récentes pluies, ainsi que la proximité des habitations avec le ravin, seraient à l'origine de ce nouveau drame. Si aucune autre perte en vie humaine n'est signalée parmi les occupants de la maison effondrée, les dégâts matériels sont importants.

D'après ces riverains, ce ravin, devenu une menace permanente pour les habitants, a déjà causé la mort de cinq personnes, englouti une dizaine de maisons et coupé la route menant au cimetière de Kamuandu, le deuxième plus grand de la province après celui du quartier Hôpital.

Face à la répétition de ces catastrophes, la population, désormais plongée dans la peur, appelle les autorités provinciales et nationales à prendre des mesures urgentes pour sécuriser la zone et prévenir de nouvelles tragédies.