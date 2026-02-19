Congo-Kinshasa: Une maladie inconnue tue cinq personnes à Luozi

Une maladie d'origine encore inconnue frappe la zone de santé de Mangembo, en territoire de Luozi, dans la province du Kongo-Central. Selon un rapport préliminaire publié mercredi 18 février par les services d'urgence sanitaires, cette pathologie touche principalement des enfants scolarisés et a déjà causé la mort de cinq personnes, dont quatre élèves.

D'après la division provinciale de la santé du Kongo-Central, la maladie sévit précisément au village Madimba, dans l'aire de santé de Bienga, située à 59 kilomètres du bureau central de Mangembo, dans le secteur de Kenge. Les premiers symptômes signalés sont de fortes céphalées, suivies de pertes de connaissance, évoluant rapidement vers le décès.

Depuis le 31 janvier, six cas ont été recensés. Cinq patients ont succombé, parmi lesquels quatre élèves de l'Institut 2 Madimba, âgés de 12 à 18 ans. Un autre enfant de 12 ans est actuellement hospitalisé au centre de santé de Bienga, où il reçoit un traitement antibiotique et antipaludique. Une investigation communautaire a également permis d'identifier un sixième cas mortel : un adulte du village voisin de Lundu présentant les mêmes symptômes.

Suspicion de méningite

Réunis en urgence, les responsables sanitaires évoquent l'hypothèse d'une épidémie de méningite bactérienne, sans qu'un diagnostic formel n'ait encore été établi. Les autorités administratives et sanitaires appellent à une mobilisation rapide pour identifier l'agent causal, contenir la propagation et protéger la population scolaire et autres habitants.

Défis logistiques

Selon les sources sanitaires locales, plusieurs défis compliquent la riposte : insuffisance de médicaments, absence d'ambulance pour référer les cas graves vers l'hôpital général de référence de Mangembo, et difficultés de communication liées à la faible couverture réseau dans cette zone enclavée. Face à cette situation préoccupante, les autorités insistent sur l'urgence d'un appui logistique et médical afin d'éviter de nouveaux décès.