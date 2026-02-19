Ile Maurice: Loreto Institute - Une semaine après les révélations, parents et direction se rencontrent

Près d'une semaine après l'émergence d'allégations visant un ancien enseignant, la situation continue de susciter inquiétudes et interrogations au sein du Loreto Institute. Une rencontre entre les parents d'élèves et la direction s'est tenue hier afin d'apporter des explications sur cette affaire qui a fortement ébranlé la communauté scolaire.

L'affaire a éclaté à la suite de la diffusion sur TikTok d'une vidéo réalisée à l'aide de l'intelligence artificielle, relatant des faits présumés qui se seraient déroulés il y a une dizaine d'années entre un enseignant et des élèves.

Ces révélations ont depuis conduit au licenciement de l'enseignant mis en cause. L'une des présumées victimes, aujourd'hui âgée de 25 ans, affirme avoir entretenu une relation avec cet enseignant à l'époque des faits. Elle explique avoir dénoncé la situation plusieurs années plus tard, après avoir d'abord cru à une relation sérieuse.

Face à l'émoi suscité, la direction de l'établissement a publié un communiqué afin de faire une mise au point. Elle y indique avoir été alertée en juillet 2025 par une personne se présentant comme victime et avoir immédiatement enclenché des démarches, dont la consultation d'un Senior Counsel et l'ouverture d'une enquête indépendante. L'employé concerné a été suspendu à titre conservatoire en août 2025 avant de quitter définitivement l'institution.

Selon la direction, les parents avaient été informés dès le début des démarches et des mesures ont été prises pour assurer la sécurité des élèves. Le communiqué souligne également que la présumée victime, désormais majeure, a été informée de la possibilité de déposer une plainte formelle auprès des autorités compétentes.

Cette affaire a profondément marqué les parents d'élèves, nombreux à réclamer davantage de transparence et de précisions sur les mesures mises en place pour protéger les enfants. La réunion tenue hier visait notamment à répondre à ces préoccupations et à rétablir un climat de confiance.

Lors d'une conférence de presse tenue au Diocèse de Port-Louis, l'évêque de Port-Louis, Jean Michaël Durhône, a insisté sur la nécessité d'accorder toute l'attention requise aux présumées victimes. «Il faut écouter les présumées victimes. C'est une tristesse immense pour leur famille et pour l'enfant qui a vécu cela. Nous ne pouvons rester indifférents», a-t-il déclaré.

Il a rappelé que les établissements catholiques disposent de protocoles stricts en cas d'allégations et que des démarches ont été entreprises dès le signalement. Une avocate externe et indépendante a notamment été mandatée afin de s'assurer que les procédures soient menées dans le respect de la loi.

Soulignant que derrière les procédures se trouvent avant tout des familles et des victimes, l'évêque a insisté sur l'importance de laisser la justice suivre son cours. Il a également rappelé que la priorité demeure la protection des enfants et la prévention de tout incident similaire à l'avenir.

Alors que l'enquête suit son cours, la direction affirme vouloir agir avec transparence et vigilance afin de garantir un environnement sûr pour les élèves. De leur côté, les parents restent attentifs aux développements de l'affaire, dans l'attente de réponses claires et de garanties concrètes pour la sécurité de leurs enfants.