Ile Maurice: Un gardien maintient sa version

L'enquête judiciaire sur la mort de John Mick Martingale s'est poursuivie ce 19 janvier devant le magistrat Denis Jonathan Vellien, à la Cour de district de Rose-Hill. Un gardien de prison de 24 ans, en poste la nuit du drame à la prison de Beau-Bassin, a été longuement interrogé par l'avocat de la poursuite, Me Ricky Bhookhun.

Il affirme avoir appris vers 1 h 30 que le détenu s'était pendu dans la cellule 72, après la relève d'1 h. Il dit avoir assuré le «sentry» (ronde de surveillance) pendant 15 à 20 minutes avec un collègue afin d'empêcher tout accès à la cellule et soutient que personne n'y est entré durant cette période.

Il reconnaît avoir donné deux déclarations à la police, dont une le 8 septembre à 6 h du matin.

Le témoin situe l'arrivée du Dr Gopaul, médecin des services pénitenciers, entre 4 et 5 h. Selon lui, seul le médecin est entré dans la cellule pour examiner le corps. Il maintient avoir vu Martingale pendu dans la cellule avec un drap blanc et affirme n'avoir constaté aucune blessure visible, y compris sur une photo prise le matin même.

Il rejette également les versions de détenus voisins évoquant des bruits, des tensions et des menaces de transfert à «la Bastille» liées à la découverte d'un téléphone portable.

À la sortie de la cour, Me Rama Valayden a plaidé pour une réforme des enquêtes judiciaires, réclamant un accès complet au dossier pour la famille et la publication des décisions. L'affaire reprendra le 11 mars avec l'audition d'autres gardiens.