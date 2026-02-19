Ile Maurice: Bientôt un centre de distribution de méthadone à Port-Louis

À la rue Nicolay, à Port-Louis, un terrain encore nu pourrait bientôt accueillir un centre dédié à la distribution de méthadone, ce médicament opioïde à effet prolongé préconisé pour déshabituer les addicts aux autres opioïdes tels l'héroïne, l'oxycodone, le fentanyl ou l'hydromorphone. C'est ce qui ressort d'une visite de site effectuée hier matin par le ministre du Logement et des Terres, Shakeel Mohamed, de celui de la Santé et du Bien-être, Anil Bachoo, accompagnés du Chief Executive Officer de la National Agency for Drug Control (NADC), le Dr Fayzal Sulliman.D'autres élus de la circonscription n°3 étaient du cortège, à savoir le ministre Aadil Ameer Meea et le député Ehsan Juman.

Le parcours de visite a démarré à la Dr Mahmoodkhan Hyderkhan Mediclinic, actuellement utilisée pour la distribution de méthadone. Selon Aadil Ameer Meea et Ehsan Juman, la cohabitation entre patients et riverains pose- rait problème. Attroupements matinaux, sentiment d'insécurité, plaintes récurrentes... le dispositif actuel serait devenu source de tensions dans le voisinage. «On peut avoir 250 toxicomanes devant une seule infirmière», a souligné Shakeel Mohamed. Une situation impossible qui l'a amené à plaider pour une réorganisation du système.

Le projet présenté se veut structuré : un centre dédié, et non «une caravane dans un parking public» ni un dispensaire improvisé. Inspiré d'un modèle de conteneurs médicaux observé à Genève, en Suisse, il fonctionnerait comme un one-stop shop. Le «fast track» est enclenché, a déclaré le ministre Mahomed. Le dossier technique est attendu d'ici demain et les travaux pourraient commencer dès lundi.

Soin à domicile

À Maurice, environ 8 400 usagers bénéficient du programme de méthadone, mis en oeuvre dans 76 centres. Le gouvernement maintient que ce substitut reste «la seule alternative possible» dans une logique de réduction des risques. «Aucun médicament n'est efficace à 100 %», a rappelé Shakeel Mohamed, et son collègue de la Santé a abon- dé en son sens, rappelant l'efficacité de la méthode dans le contexte local.

Parmi les ajustements envisagés : un programme de distribution de méthadone à domicile, afin de réduire les attroupements dès 6 heures du matin aux abords des centres. Le projet de la rue Nicolay s'inscrit dans une volonté affichée de décentralisation, l'objectif étant de répliquer le modèle ailleurs dans l'île et d'identifier d'autres terrains étatiques pour mieux répartir la distribution. Officiellement, il s'agit de réduire la pression sur certaines zones résidentielles.

Mais un élément interpelle : au bout de la rue menant au terrain proposé, se trouve une école de formation. Si l'intention est d'apaiser les tensions dans un quartier, l'emplacement interpelle légitimement.