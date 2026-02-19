Ile Maurice: Le gouvernement se veut rassurant après le revirement de Donald Trump

À la suite du récent revirement de Donald Trump sur le dossier des Chagos, le gouvernement mauricien se montre rassurant. Le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, affirme qu'il n'y a pas lieu de céder à l'inquiétude.

S'exprimant ce matin en marge d'un atelier de travail à Port-Louis, le chef de la diplomatie mauricienne a tenu à rappeler que le soutien des États-Unis avait déjà été confirmé dans un communiqué officiel de la Maison Blanche. Selon lui, les engagements pris par Washington demeurent valables et les discussions diplomatiques se poursuivent dans un cadre normal.

Ritish Ramful a également souligné que Maurice reste attachée au dialogue et à la coopération internationale pour faire progresser le dossier des Chagos, dans le respect du droit international. Il a annoncé qu'une délégation américaine est attendue prochainement à Maurice afin de poursuivre les échanges sur cette question sensible.

Le gouvernement entend ainsi maintenir le cap diplomatique et privilégier une approche constructive pour défendre la souveraineté mauricienne sur l'archipel des Chagos.