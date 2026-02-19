Addis Ababa — Selon le Premier ministre Abiy Ahmed, l'initiative nationale visant à moderniser la vie des agriculteurs grâce au programme des corridors ruraux prend de l'ampleur dans tout le pays.

Commentant aujourd'hui les progrès du programme des corridors ruraux Mede Jalela kebele dans la zone Est de Wellega, dans la région d'Oromia, il a déclaré que le projet « créait un cadre de vie durable et digne pour la communauté ».

La transformation du kebele comprend l'installation d'énergie solaire moderne, de systèmes de biogaz, d'enclos pour le bétail, de salles de bains et d'espaces verts aménagés, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a souligné que cette « initiative plus large visant à transformer la vie de nos agriculteurs grâce au programme des corridors ruraux progresse à l'échelle nationale », marquant ainsi une transition vers un développement rural intégré et résilient au changement climatique.