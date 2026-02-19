Addis Ababa — La construction du Sorga Eco Lodge, un projet phare situé sur les rives paisibles du lac Sorga, avance à un rythme remarquable, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed.

Situé à seulement 6 kilomètres de la ville de Nekemte et s'étendant sur 14 hectares, ce projet représente une avancée significative dans l'engagement du pays à développer son tourisme tout en favorisant la vitalité économique locale.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux concernant l'avancement du projet, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré : « ... le lodge est conçu pour préserver l'environnement local tout en créant des emplois pour des professionnels qualifiés dans les domaines de la construction et de l'hôtellerie. Il soutiendra la communauté environnante et favorisera le tourisme durable dans la région. »

Le lodge est conçu comme un sanctuaire qui allie hospitalité moderne et gestion responsable de l'environnement.