Ethiopie: Le Premier ministre Abiy jette les bases de l'industrie alimentaire intégrée Busa Gonofa

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a posé aujourd'hui la première pierre de la construction de l'industrie alimentaire intégrée Busa Gonofa.

Une fois achevé, le projet aura une capacité de traitement de 2 000 tonnes de maïs et 120 tonnes de soja par jour.

« L'industrie alimentaire intégrée Busa Gonofa, dont nous avons lancé la construction, sera une installation moderne destinée au traitement de la farine de maïs et de soja, ainsi que de 14 autres produits à base de maïs », a annoncé le Premier ministre Abiy sur les réseaux sociaux.

Selon lui, le projet permettra également de créer plus de 6 500 emplois permanents et contractuels et de générer un vaste marché pour les agriculteurs locaux, les coopératives et les producteurs de semences privés, ce qui renforcera la chaîne de valeur et stimulera l'économie locale.