Ethiopie: Le Premier ministre Abiy jette les bases de l'industrie alimentaire intégrée Busa Gonofa

19 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a posé aujourd'hui la première pierre de la construction de l'industrie alimentaire intégrée Busa Gonofa.

Une fois achevé, le projet aura une capacité de traitement de 2 000 tonnes de maïs et 120 tonnes de soja par jour.

« L'industrie alimentaire intégrée Busa Gonofa, dont nous avons lancé la construction, sera une installation moderne destinée au traitement de la farine de maïs et de soja, ainsi que de 14 autres produits à base de maïs », a annoncé le Premier ministre Abiy sur les réseaux sociaux.

Selon lui, le projet permettra également de créer plus de 6 500 emplois permanents et contractuels et de générer un vaste marché pour les agriculteurs locaux, les coopératives et les producteurs de semences privés, ce qui renforcera la chaîne de valeur et stimulera l'économie locale.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.