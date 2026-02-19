Ethiopie: Le Premier ministre Abiy souligne l'importance du syndicat Gibe Dedesa pour une croissance agricole axée sur la valeur

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné ce qu'il a décrit comme un changement transformateur dans le secteur agricole éthiopien, soulignant que les agriculteurs tirent de plus en plus profit de leur activité au-delà de la production primaire.

Le Premier ministre a déclaré que « nos agriculteurs ne se contentent pas de produire, mais tirent également profit de leurs contributions », signalant ainsi une volonté plus large de favoriser la création de valeur ajoutée et le développement agro-industriel.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux concernant les progrès réalisés dans ce secteur, le Premier ministre Abiy a cité l'Union coopérative agricole de Gibe Dedesa comme un exemple de réussite.

« Créée en 1996, l'Union coopérative agricole Gibe Dedesa regroupe 207 coopératives primaires », a souligné le Premier ministre Abiy, mettant l'accent sur l'ampleur de l'effort collectif.

L'Union, qui dessert actuellement 167 000 agriculteurs, a réussi à faire évoluer sa mission principale.

Selon le Premier ministre, l'organisation « a élargi son rôle, passant de la fourniture d'intrants agricoles à la valorisation de leurs produits ».

L'une des principales réalisations de cette transition est l'investissement de l'Union dans la transformation industrielle.

« L'Union a récemment mis en place un moulin à farine moderne capable de produire 1 200 quintaux de farine de maïs par jour », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a ajouté que cette installation, « construite sur 2,8 hectares, fournit des emplois permanents et temporaires, créant ainsi d'importantes opportunités pour la communauté locale ».