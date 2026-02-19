Afrique de l'Ouest: Filière rizicole - La BAD soutient 14 pays d'Afrique de l'Ouest dont le pays

Le Togo figure parmi les 14 pays d'Afrique de l'Ouest retenus dans le cadre du programme REWARD-AfricaRice, une initiative régionale appuyée par la Banque africaine de développement (BAD).

Doté d'un financement de 8,5 millions de dollars, le programme vise à dynamiser les chaînes de valeur du riz et à réduire la forte dépendance de la région aux importations. Porté par le Centre du riz pour l'Afrique (AfricaRice), REWARD -- pour Resilient and Efficient West African Rice Value Chains Development -- entend renforcer l'ensemble de l'écosystème rizicole, de la production à la transformation, en passant par la commercialisation. L'accent est mis sur l'amélioration des rendements, la diffusion de variétés performantes et résilientes, ainsi que sur la modernisation des unités de transformation.

Dans un contexte marqué par la volatilité des marchés internationaux et la hausse des prix des denrées alimentaires, l'initiative ambitionne d'accroître la compétitivité du riz local face aux importations asiatiques. Elle prévoit également un accompagnement technique des acteurs, un meilleur accès aux intrants et un soutien aux petites et moyennes entreprises opérant dans la filière.

Pour le Togo, où le riz constitue un produit stratégique de consommation et de sécurité alimentaire, ce programme représente une opportunité de consolider les efforts déjà engagés pour stimuler la production nationale et réduire la facture des importations. Les détails sont à retrouver dans l'édition de jeudi de L'Economiste.