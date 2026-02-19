Afrique de l'Ouest: Une nouvelle feuille de route pour la BOAD

La Banque ouest africaine de développement (BOAD), basée à Lomé, a bouclé avec succès son plan stratégique « Djoliba » 2021-2025.

L'institution régionale se projette maintenant vers l'horizon 2026-2030 avec comme finalité le développement des économies des pays de l'UEMOA. Djoliba , doté de 5,2 milliards de dollars, a servi de moteur à la transformation économique de l'Union. Résultat : 107,4 % des objectifs atteints. Les financements ont permis de renforcer les infrastructures de transport, de soutenir l'agriculture, d'accompagner la digitalisation et d'investir massivement dans les secteurs sociaux, notamment l'eau, l'éducation, la santé et l'emploi des jeunes.

Forte de ce bilan, la BOAD engage la préparation de son nouveau plan avec l'appui technique du cabinet international Boston Consulting Group (BCG). À Lomé, une série de concertations réunit décideurs publics, actionnaires et acteurs majeurs du secteur privé de l'UEMOA. L'objectif est de bâtir une stratégie alignée sur les priorités nationales et adaptée aux besoins réels des économies de la région.

Institution financière de développement des États membres de l'UEMOA (8 pays), la BOAD a pour mission de promouvoir un développement équilibré et durable, tout en renforçant l'intégration économique régionale. À travers ce nouveau cycle, elle entend consolider les acquis, amplifier son impact et maintenir un rythme soutenu d'investissements dans des secteurs clés comme l'agriculture, l'énergie, les infrastructures et le secteur privé. Plus qu'un simple exercice de planification, le plan 2026-2030 se veut un levier pour transformer durablement les économies ouest-africaines et améliorer concrètement les conditions de vie des populations.