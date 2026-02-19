Cote d'Ivoire: Lycée professionnel de Botro - Après six mois de stage en France, Emmanuel Yao reçoit ses diplômes

Emmanuel Yao Yao, apprenant de la première cohorte du lycée professionnel sectoriel de formation aux métiers agricoles de Botro, a bénéficié d'un stage de formation en soudure d'une durée de six mois à Innovapôle Ondes, précisément à Ondes, une localité située près de Toulouse, en France, au sein de l'un des plus anciens établissements agricoles du pays.

Au terme de cette formation, le stagiaire originaire de Botro a reçu deux diplômes : un certificat de réussite valant CAP Réalisations industrielles en chaudronnerie et soudage, ainsi qu'un certificat attestant qu'Emmanuel Yao Yao est désormais qualifié en réhabilitation de maquettes éducatives.

Alors que ces diplômes auraient pu lui être remis sur place, à Innovapôle Ondes, Johann Berthaut, directeur de l'établissement, a tenu à effectuer le déplacement jusqu'à Botro pour procéder à la remise officielle, en présence des autorités locales, conduites par Odette Ella Ganda, préfet du département.

C'est dans ce cadre que Mme le préfet a reçu, le mardi 17 février 2026, dans les locaux de la préfecture, la délégation d'Innovapôle, conduite par Constant Ebé Aka, directeur régional de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle de la région de Gbêkê. Il avait à ses côtés Karidioula Péglugnami, directeur du lycée professionnel de formation aux métiers agricoles de Botro.

Rappelant que ce stage s'inscrivait dans le cadre d'un partenariat noué avec le lycée professionnel de Botro, Johann Berthaut a indiqué qu'Emmanuel Yao Yao s'est distingué par son sérieux et son engagement.

« Emmanuel est un homme accompli. En arrivant, il avait quelques notions de soudure, mais grâce à cette formation, il a considérablement renforcé ses compétences. Aujourd'hui, il est capable de partager ses connaissances avec les autres », s'est-il réjoui. Il a par ailleurs annoncé que deux jeunes filles ont été retenues pour bénéficier, elles aussi, d'un stage à Innovapôle Ondes.

Pour sa part, Emmanuel Yao Yao a expliqué que ce stage de six mois lui a permis d'affiner et d'élargir ses connaissances en soudure. « Il existe plusieurs types de soudure. J'ai appris à souder à l'arc et en semi-automatique », a-t-il confié, avant d'ajouter : « J'ai également eu la chance d'intégrer un grand atelier où j'ai appris à confectionner des maquettes. »

Après la remise officielle des diplômes, le préfet a félicité le récipiendaire pour son parcours exemplaire.