Cote d'Ivoire: Oissu - Les Universités et les grandes écoles entrent en lice

Le mercredi 18 février 2026, l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires (Oissu) a lancé ses compétitions du supérieur à l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs Marcory). C'est sur ces installations que vont se dérouler la plupart des compétitions de la zone d'Abidjan qui inclut les Universités de Bondoukou et de San Pedro.

« Je voudrais dire merci à tous les partenaires de l'Oissu, aux étudiants qui se prêtent au jeu et surtout au gouvernement à travers le ministre des Sports, M. Adjé Silas Metch, qui nous suit de près et nous permet d'avoir les moyens de notre politique », a indiqué Adama Doumbia, directeur général de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires.

Le patron de l'Oissu a même été félicité par Dr Daouda Sidibé, président de la Fédération ivoirienne des sports universitaires (Fivsu), pour ses nombreuses innovations depuis son avènement à la tête de la structure chargée de la promotion et du développement du sport à l'école. Doumbia est venu révolutionner l'organisation des compétitions, avec la digitalisation de tout le processus de l'organisation des compétitions et un soutien plus accru aux différentes fédérations scolaires.

Le successeur de Gbetié Danho affiche sa détermination à étendre les activités de l'Oissu à l'international. Pas seulement pour participer aux réunions des instances internationales, mais pour chercher à hisser le drapeau national sur les mâts, lors des compétitions sur le continent et partout dans le monde.

Sous Doumbia Adama, par exemple, la Côte d'Ivoire sera présente aux championnats du monde de Cross country, les 14 et 15 mars, en Italie. Le pays sera également représenté aux championnats du monde universitaires (Fisu) en 2026, au Portugais. « En tout cas, merci à l'Oissu et à son directeur général, Adama Doumbia, qui offre une opportunité unique à nos jeunes étudiants de pouvoir s'exprimer en dehors des amphithéâtres », a souligné Dr Eric Kouassi, chargé des sports à l'Institut universitaire d'Abidjan (Iua) situé à Cocody-Attoban.

Pour cette journée de lancement, son école était en vedette. L'Iua, en effet, a présenté une dizaine d'équipes, allant du football au handball, en passant par le basket-ball (hommes et dames). « Je pense c'est l'une des universités qui a le plus compris le bien-fondé du sport à l'école.

Plusieurs autres ont commencé à suivre. De 31 universités et grandes écoles, l'an dernier, nous avons, à ce jour, 35 inscrits pour la saison 2025-2026. Le nombre d'étudiants inscrits a également sensiblement évolué », se réjouit Souley Sanogo, délégué Oissu chargé des compétitions du supérieur pour la zone d'Abidjan.

Prochaine étape majeure sur le calendrier national de l'Oissu, le 28 février à Dabou, pour le lancement des finales régionales avec 1 000 athlètes, en présence du ministre des Sports, Adjé Silas Metch et de plusieurs personnalités dont le Dg du partenaire du sport scolaire et universitaire (Mtn).