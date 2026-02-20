Afrique: Rabat - 18 supporters sénégalais condamnés à des peines de 3 mois à 1 an ferme au Maroc

Dakar — Le Tribunal de grande instance de Rabat a condamné, jeudi, dix-huit supporters sénégalais à des peines allant de trois mois à un an de prison ferme pour voies de fait, a annoncé le même jour Bacary Cissé, président de la Commission communication de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Le verdict concernant les 18 supporters sénégalais, arrêtés en marge de la finale de la Coupe d'Afrique des nations le 18 janvier dernier, poursuivis pour voies de fait et jugés, a été rendu au terme d'une audience "particulièrement tendue" au Tribunal de grande instance de Rabat, a rapporté M. Cissé.

Le juge a suivi les réquisitions du procureur du Roi, estimant les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés.

La partie civile a, elle aussi, réitéré ses demandes en faveur d'une application stricte de la loi.

De son côté, l'avocat de la défense a plaidé "la nullité des faits" et sollicité la clémence du tribunal.

Après s'être retiré durant près de trois heures pour délibérer, selon Bacary Cissé, le tribunal a rendu une décision jugée "sévère" par les proches des accusés.

"Des peines de trois mois, six mois et un an de prison ferme ont été prononcées, en fonction du niveau d'implication retenu contre chacun", a détaillé le président de la Commission communication de la FSF.

L'annonce du verdict a suscité une vive émotion dans la salle d'audience, selon lui, ajoutant que l'atmosphère est rapidement devenue "tendue, les détenus peinant à contenir leur détresse".

"L'un d'eux a même été victime d'un malaise, nécessitant une prise en charge", a rapporté M. Cissé.