Congo-Kinshasa: Plus de 100 cas de cancers pédiatriques pris en charge en 2025

Une centaine d'enfants atteints de cancer ont été pris en charge au cours de l'année 2025 en République démocratique du Congo, a affirmé jeudi 19 février à Kinshasa le Directeur du Centre national de lutte contre le cancer (CNLC).

Dr Bienvenu Lebwaze a livré ces chiffres en marge de la Journée mondiale du cancer pédiatrique, célébrée chaque année le 15 février.

Il se réjouit des avancées réalisées dans la prise en charge du cancer de l'enfant, notamment grâce à l'acquisition de matériels adéquats.

« Pour le cancer pédiatrique, la direction des Cliniques universitaires de Kinshasa (CUK) avait accordé le demi-tarif. Nous faisons de notre mieux pour que les enfants soient servis au maximum. Pour les examens nécessitant des analyses immunohistochimiques, nous prenons des dispositions afin qu'ils soient pris en charge », a expliqué le Dr Bienvenu Lebwaze.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également assuré qu'en 2026, grâce à l'acquisition d'un nouveau réactif, le CNLC prendra en charge l'ensemble des examens de biopsie pédiatrique de manière complète.

Ce médecin se dit heureux de contribuer au sauvetage des vies, en offrant des soins de qualité dans les différents centres pilotes et partenaires du CNLC, dans le cadre de la politique de la couverture santé universelle.

De son côté, le Médecin-directeur des Cliniques universitaires de Kinshasa (CUK), le Dr Jean-Robert Makulo, salue l'engagement du Gouvernement dans l'amélioration de la lutte contre les cancers au pays.

« Il y a quelques années, il était inimaginable que la thérapie ciblée puisse être réalisée à Kinshasa. Aujourd'hui, cette thérapie est possible. Nous remercions tous les médecins impliqués dans la prise en charge de ces enfants : des réanimateurs, des anesthésistes et bien d'autres, qui abattent un travail immense », a-t-il reconnu.

Dr Makulo a par ailleurs souligné que la lutte contre le cancer contribue à améliorer plusieurs aspects du domaine de la recherche scientifique.

Cette Journée mondiale de lutte contre le cancer pédiatrique a été commémorée sous le thème : « Démontrer l'impact : des défis au changement ».