Burkina Faso: Baisse historique des cas et décès liés au paludisme en 2025

Le Président du Faso, Chef de l'État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a présidé, ce jeudi, l'hebdomadaire Conseil des Ministres. Selon le Ministre Porte-parole du Gouvernement M. Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO, le Conseil a examiné et adopté plusieurs dossiers et a pris d'importantes décisions pour l'amélioration des conditions de vie du Peuple burkinabè conformément à la Révolution Progressiste Populaire.

Le Ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude KARGOUGOU a fait une communication orale sur une baisse historique des cas et décès liés au paludisme en 2025. Il en ressort que le nombre de cas de paludisme est passé de 10 805 000 de cas en 2024 à 7 329 000 cas en 2025 soit une baisse de 32%. Chez les enfants de moins de 5 ans la réduction s'établit à plus de 1 900 000 cas, soit environ 38%. Le nombre de décès liés au paludisme est passé de 3 523 cas en 2024 à 1 900 cas en 2025 soit une baisse de 48%. Chez les enfants de moins de 5 ans, le Ministre KARGOUGOU souligne une réduction de 893 décès enregistrés en 2025.

Pour le Ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude KARGOUGOU ces résultats sans précédent traduisent l'impact du leadership national des plus hautes autorités, le renforcement de la gouvernance dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Il y a également les efforts dans l'assainissement du cadre de vie, surtout l'appel Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ à assainir le cadre de vie. A cela s'ajoute la distribution de 15 millions de moustiquaires imprégnées à longue durée d'action (MILDA).

Au titre du Ministère de la Justice, le Conseil a adopté un projet de loi portant modification de la Charte de la Transition du 14 octobre 2022 ainsi que son modificatif du 25 mai 2024. Selon le Ministre de la Justice, Me Edasso Rodrigue BAYALA, cette modification découle de l'adoption de la loi du 9 février 2026 qui a abrogé les lois portant statut des partis et formation politiques, leur financement ainsi que l'abrogation de la loi portant statut du chef de file de l'opposition politique.

Cette modification de la Charte prend en compte les idéaux de la Révolution Progressiste Populaire, proclamée le 1er avril 2025 par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ. « Il y a l'entrée dans le préambule de la Charte, du respect et de la valorisation de nos valeurs socioculturelles, du respect des engagements juridiques internationaux compatibles avec nos valeurs socioculturelles » a précisé le Ministre Edasso Rodrigue BAYALA.

Pour le compte du Ministère de l'Administration territoriale et de la Mobilité, le Conseil a adopté un décret portant composition et modalités d'installation des délégations spéciales. Pour le Ministre d'État, Ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, M. Émile ZERBO, ce décret est consécutif à l'adoption du nouveau code général des collectivités territoriales, le 30 décembre 2025 par les députés.

