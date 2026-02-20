Madagascar: Madagascourt Film Festival - Jour J pour la 20e édition

Le Madagascourt Film Festival (MFF) lance sa 20e édition ce jour, célébrant 20 ans de rencontres et de transmission autour du cinéma. Organisé par l'association Rencontres du Film Court (RFC), avec tous ses partenaires tels que la CUA, VIMA, Apaser Africa, entre autres, l'événement se déroule jusqu'au 25 février 2026 et investit plusieurs lieux emblématiques de la capitale pour aller à la rencontre du public, en particulier la jeunesse.

La programmation est foisonnante : plus de 300 films projetés, dont 62 en compétition, répartis en quatre catégories - nationale, fiction panafricaine, documentaire panafricain et animation panafricaine. La Commune urbaine d'Antananarivo soutient activement le festival, et la maire, Harilala Ramanantsoa, siège au jury de la compétition animation panafricaine.

Les temps forts du festival incluent les États généraux des droits d'auteur (EGDA), espace de dialogue sur la protection des auteurs et l'adaptation des cadres juridiques à l'ère numérique, ainsi qu'une table ronde sur la protection du patrimoine culturel. Le festival met également en lumière le projet KOLOSARY, première école supérieure de cinéma et de création numérique à Madagascar, portée par la CUA et la Ville de Montpellier.

Des personnalités de renom, telles qu'Astrid Audibert (COI), experte en industries culturelles et créatives, actuellement coordinatrice du projet ICC (Industries culturelles et créatives) à la Commission de l'océan Indien (COI), et Mondésir Oualou Panouala, directeur général adjoint de l'OAPI (Organisation africaine de la propriété intellectuelle), seront présentes pour enrichir les débats et apporter leur expertise.

Rendez-vous ce soir à l'IFM pour la soirée d'ouverture du festival.