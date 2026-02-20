Afrique: Congrès africain de l'eau 2028 - La pirogue du leadership africain accoste à Dakar

Le Sénégal a officiellement été investi pays hôte du Congrès africain de l'eau 2028, à l'issue d'un processus salué comme un succès diplomatique et institutionnel majeur.

Selon un communiqué de la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES), les symboles de cet honneur - la pirogue et la pagaie - ont été remis au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, marquant le retour de « l'Afrique de l'eau » à Dakar, 32 ans après le congrès de 1994.

Une cérémonie symbolique entre Yaoundé et Diamniadio

Remis à Yaoundé, au Palais des Congrès, ces symboles ont ensuite été officiellement transmis au ministre lors d'une cérémonie organisée en prélude à une réunion tenue à Diamniadio. À cette occasion, le Directeur général de SONES, Abdoul Niang, également président du Comité Sénégal, a tenu à remercier le ministre pour son engagement personnel.

Le Sénégal officiellement investi pour le Congrès africain 2028Le communiqué souligne que le Dr Dièye « a fait le déplacement de Yaoundé, apportant un appui décisif au repositionnement du Sénégal ». Il y représentait également, en sa qualité de président, le Conseil des ministres africains en charge de l'Eau, renforçant la portée continentale de la candidature sénégalaise.

Une fresque pour raconter le voyage de l'eau africaine

Moment fort de la cérémonie, la fresque réalisée par le Cameroun a été présentée au ministre. Elle illustre un parcours symbolique « de Douala à Dakar », où « une pirogue met le cap sur le Monument de la Renaissance africaine en passant par le Monument "J'aime mon pays le Cameroun" de Yaoundé, sur un chemin lumineux tout en or ».

Cette oeuvre visuelle fait écho à la mise en scène artistique portée par l'Ensemble lyrique traditionnel dans la salle plénière du Palais des Congrès de Yaoundé. La pirogue et la pagaie y sont décrites comme « des symboles de continuité, de leadership et de navigation collective vers des solutions durables pour l'eau et l'assainissement en Afrique ».

Cap sur Dakar 2028

La rencontre de Diamniadio s'inscrit comme le prolongement direct de ce moment historique. Elle s'est tenue en présence des membres du cabinet du ministre, du Directeur général de SEN'EAU, Magatte Niang, ainsi que des collaborateurs de la SONES.

La SONES remet les symboles du succès sénégalaisÀ travers cette mobilisation collective, les autorités sénégalaises entendent jeter les bases d'une organisation à la hauteur des enjeux africains liés à l'eau et à l'assainissement.

Avec cette investiture officielle, le Sénégal se projette désormais vers Dakar 2028, rendez-vous continental majeur qui ambitionne de faire de la capitale sénégalaise un carrefour africain de réflexion, d'innovation et de décisions stratégiques autour de l'eau. « Rendez-vous est pris pour Dakar 2028 », conclut le communiqué, comme une promesse faite à l'Afrique de l'eau.