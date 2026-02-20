Togo: Le pays premier signataire du nouvel accord mondial sur le cacao

Cacao
19 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo a pris part, il y a quelques jours à Genève, à la Conférence des Nations Unies sur le Cacao organisée par la CNUCED ainsi qu'à la 40e session extraordinaire du Conseil international du cacao (ICCO).

La délégation togolaise était conduite par Enselme Gouthon, secrétaire général du Comité de coordination pour les filières café et cacao (CCFCC).

Point d'orgue des travaux : l'adoption du nouvel accord international sur le cacao 2026 (AIC), qui succède à celui de 2010 amendé.

Conclu pour une durée indéterminée, le texte introduit plusieurs innovations majeures. Il fixe notamment comme priorités l'atteinte d'un revenu vital pour les producteurs, la promotion de la transformation locale et de la valeur ajoutée dans les pays producteurs, le développement des débouchés dans les industries agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques, ainsi que la levée des barrières à l'investissement dans la filière.

Le texte intègre également un nouvel article consacré à la durabilité économique, environnementale et sociale de l'économie cacaoyère mondiale, ainsi qu'une nouvelle définition du cacao fin.

Le Togo s'est distingué en devenant le premier pays à signer l'AIC, suivi par le Nicaragua et la Côte d'Ivoire. Cette démarche traduit la volonté des autorités togolaises de renforcer leur position dans la gouvernance internationale du cacao et de soutenir une filière plus équitable et plus compétitive.

L'accord entrera en vigueur le 1er octobre 2026, sous réserve du dépôt des instruments de ratification par au moins deux États membres.

Le CCFCC a déjà engagé les démarches nécessaires pour permettre au Togo de finaliser le processus d'acceptation.

