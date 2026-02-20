Sud-Soudan: L'ONU intensifie son assistance aux civils affamés au Jonglei

Dans un contexte d'intensification du conflit dans l'État de Jonglei, au Soudan du Sud, le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé jeudi un renforcement de son assistance au nombre croissant de personnes affamées.

Ces distributions alimentaires, acheminées par voie fluviale, interviennent dans un contexte d'insécurité qui entrave l'action humanitaire et menace de plonger la région dans une situation de faim sans précédent.

Cette semaine, des familles nouvellement déplacées dans plusieurs localités du comté de Canal/Pigi, au nord de Jonglei, sont enregistrées afin de recevoir une aide dans le cadre de cette intervention - certaines d'entre elles pour la première fois depuis le début du conflit, a précisé l'agence onusienne dans un communiqué de presse.

Le PAM prévoit d'aider un demi-million de personnes, qui sont au bord de niveaux catastrophiques de faim dans tout l'État de Jonglei.

Importants déplacements de populations

Le conflit et l'insécurité croissante ont déplacé d'importantes populations dans un État où environ 60 % de la population - soit 1,2 million de personnes - souffrent déjà d'insécurité alimentaire aiguë.

La récente escalade des combats a exacerbé cette crise, déplaçant 280 000 personnes et perturbant les marchés, les activités agricoles et les services essentiels, privant ainsi plusieurs communautés d'accès à la nourriture.

« Ces distributions constituent une étape importante dans nos efforts continus pour aider les personnes prises au piège de ces combats », a déclaré Adham Effendi, directeur par intérim du PAM au Soudan du Sud. « Les habitants de Jonglei étaient déjà en difficulté après que de graves inondations ont détruit leurs maisons et leurs moyens de subsistance ; ils sont maintenant contraints de fuir, au péril de leur vie. C'est un tournant décisif pour intensifier nos efforts, améliorer l'accès et garantir que l'aide humanitaire soit acheminée d'urgence là où elle est le plus nécessaire ».

Accès humanitaire difficile

L'accès humanitaire sécurisé aux communautés vulnérables dans plusieurs régions du pays est devenu difficile en raison du conflit.

Plus tôt cette semaine, un contractuel privé travaillant avec le PAM et coordonnant des largages d'aide humanitaire essentiels a été tué par un tireur non identifié à Nasir, dans l'État du Haut-Nil. Les autorités enquêtent sur l'incident.

Entre-temps, le PAM a temporairement suspendu toutes ses activités dans le comté jusqu'à nouvel ordre. De plus, les vols vers plusieurs destinations du nord du Jonglei, ainsi que les convois routiers, ont dû être temporairement suspendus. Le groupe sectoriel logistique dirigé par le PAM - un système qui transporte le fret pour le compte de la communauté humanitaire - s'est trouvé dans l'incapacité d'acheminer les fournitures, ce qui a compromis la réponse humanitaire globale.

Tandis que les préparatifs sont en cours pour la reprise des convois routiers vers le Jonglei, le PAM et ses partenaires utiliseront les voies fluviales pour fournir des rations alimentaires et un soutien nutritionnel aux personnes récemment déplacées et aux communautés d'accueil dans les zones où la faim devrait atteindre des niveaux critiques dans les prochains mois.

Le PAM a besoin de toute urgence de 341 millions de dollars pour venir en aide à environ 4,2 millions de personnes au Soudan du Sud en 2026.