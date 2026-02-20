Afrique Australe: L'un des fils de l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe arrêté pour tentative de meurtre en RSA

20 Février 2026
Radio France Internationale

Plus jeune fils de l'ancien président du Zimbabwe décédé en 2019, Bellarmine Chatunga Mugabe est accusé d'avoir blessé par balle le jardinier de sa luxueuse villa du quartier de Hyde Park, dans la banlieue de Johannesburg, en Afrique du Sud. La victime a été hospitalisée dans un état critique.

Le quatrième enfant de l'ancien président du Zimbabwe Robert Mugabe a été arrêté pour tentative de meurtre, jeudi 19 février, en Afrique du Sud. Aujourd'hui âgé de 28 ans, Bellarmine Chatunga Mugabe aurait tiré sur un employé de maison de sa villa de Hyde Park, un quartier cossu de la banlieue de Johannesburg.

Dans la presse sud-africaine, plusieurs voisins des Mugabe affirment avoir entendu des coups de feu, puis vu le jardinier de la propriété tenter de s'enfuir. Il était poursuivi par Bellarmine Chatunga Mugabe, plus jeune fils de l'ancien dirigeant du Zimbabwe mort en 2019 après avoir dirigé le pays pendant 37 ans, et de sa seconde épouse, Grace.

Appelée sur les lieux, la police, qui a trouvé sur place des cartouches mais pas d'arme à feu lors de la perquisition de la résidence, a annoncé avoir interpellé deux hommes en lien avec une « fusillade survenue plus tôt dans la journée à Hyde Park ». Si, dans son communiqué, celle-ci ne précise pas leur identité, le média local IOL a publié des photos sur lesquelles Bellarmine Mugabe apparaît menotté et escorté hors de chez lui par les forces de l'ordre.

Réputation de fêtard

Toujours selon les dires de la police - qui continue de rechercher l'arme impliquée dans la fusillade, rapporte notre correspondante sur place, Joséphine Kloeckner -, le jardinier a été blessé par balle après une « altercation » et emmené à l'hôpital dans un état critique. « Il n'y aura pas de traitement de faveur », a encore ajouté son porte-parole, en confirmant que les personnes interrogées n'étaient « pas des citoyens sud-africains ».

Réputés pour beaucoup faire la fête quand ils sont de passage à Johannesburg, Bellarmine Mugabe et son frère Robert Junior Mugabe n'en sont pas à leur première altercation avec la police, tant au Zimbabwe qu'en Afrique du Sud. Il y a quelques mois, le premier avait ainsi déjà comparu devant un tribunal zimbabwéen pour avoir agressé plusieurs agents de sécurité d'une mine.

