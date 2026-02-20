Ghana: Le pays prévoit un conseil fiscal indépendant pour stabiliser l'économie

Le Ghana prévoit de créer un conseil fiscal indépendant dans le cadre des efforts visant à renforcer la discipline budgétaire et à préparer la sortie du programme du Fonds monétaire international.

Le vice-ministre des finances, Thomas Nyarko, a déclaré que cette réforme visait à consolider les gains macroéconomiques et à restaurer la crédibilité budgétaire. Le conseil surveillera les finances publiques, évaluera les hypothèses macroéconomiques et soutiendra la viabilité de la dette.

Cette décision intervient alors que l'économie montre des signes de reprise. À la mi-2025, le Ghana affichait un excédent de la balance courante de 3 % du PIB. Les réserves de change ont atteint 9 milliards de dollars à la fin octobre 2025, couvrant environ 3,5 mois d'importations.

Le cedi s'est apprécié de 36 % par rapport au dollar en 2025, l'une des meilleures performances mondiales. L'inflation est tombée à 3,8 % en janvier, après avoir culminé à 50,3 % en novembre 2022.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les exportations d'or ont représenté 67 % des exportations totales, soutenues par des prix mondiaux élevés et une production accrue.

Points clés à retenir

Le Ghana est entré dans un programme soutenu par le FMI en 2023 après une crise de la dette qui a conduit à une restructuration des obligations nationales et à des négociations sur la dette extérieure. Depuis lors, l'assainissement budgétaire, le resserrement de la politique monétaire et l'augmentation des recettes d'exportation ont contribué à stabiliser l'économie.

Le conseil budgétaire proposé marque une évolution vers un contrôle institutionnel afin d'éviter la répétition des dépassements budgétaires passés. Dans des pays comme le Royaume-Uni et la Suède, des organes budgétaires indépendants ont contribué à ancrer les attentes du marché et à améliorer la transparence. La reprise du Ghana reste liée aux exportations de matières premières, en particulier l'or et le cacao.

Si la hausse des prix de l'or a soutenu les réserves et la monnaie, la dépendance à l'égard des matières premières expose l'économie aux fluctuations des prix mondiaux. La stabilité durable dépendra de l'élargissement de l'assiette fiscale, de la maîtrise des dépenses et de la poursuite des réformes structurelles au-delà de la période couverte par le programme du FMI.