Afrique de l'Ouest: Le géant des télécommunications Sonatel enregistre une hausse de 8,3 % de son chiffre d'affaires annuel

La Sonatel, la plus grande entreprise en termes de valeur boursière sur la BRVM, a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 1 923,1 milliards de FCFA (environ 3,47 milliards de dollars) en 2025, en hausse de 8,3 pour cent d'une année sur l'autre. Le résultat net a atteint 413,6 milliards de FCFA (environ 746,6 millions de dollars), soit une augmentation de 5,1 pour cent par rapport à 2024.

L'EBITDAaL de la société(BRVM : SNTS) s'est établi à 921,2 milliards de FCFA (environ 1,66 milliard de dollars), soit une marge de près de 48%. Le cash flow opérationnel a dépassé 680 milliards de FCFA (environ 1,23 milliard de dollars), tandis que le cash flow libre a dépassé 422 milliards de FCFA (environ 761,5 millions de dollars).

Les données et les services numériques ont continué à stimuler la croissance, les données représentant près de 39 % du chiffre d'affaires consolidé. Le groupe a déclaré plus de 22,5 millions d'utilisateurs de données et plus de 640 000 connexions par fibre optique. Les investissements ont été maintenus à 288,6 milliards de FCFA (environ 520,9 millions de dollars), soit 15 % du chiffre d'affaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'assemblée générale a approuvé un dividende brut de 1,933 FCFA par action. Après une retenue à la source de 10 %, le dividende net s'élève à 1 740 FCFA. Sur la base d'un cours de 27.985 FCFA, le rendement net est d'environ 6,22%.

Points clés à retenir

Sonatel allie envergure, marges élevées et forte génération de trésorerie. Avec une marge d'EBITDA de près de 48% et plus de 422 milliards de FCFA de cash flow libre, le groupe reste l'un des opérateurs de télécommunications les plus rentables d'Afrique. La croissance du chiffre d'affaires reflète l'expansion structurelle des données mobiles, de la fibre optique et des services financiers numériques, compensant le déclin de la voix.

Alors que le nombre d'abonnés a diminué sur certains marchés en raison de règles d'enregistrement plus strictes, l'intensité de l'utilisation et la valeur par client ont augmenté. Le dividende confirme le statut de Sonatel en tant qu'action de revenu de base sur la BRVM. Les investissements soutenus dans la 4G, la 5G et la fibre optique suggèrent une modernisation continue sans affaiblir le bilan.

Les risques comprennent la pression réglementaire, les changements fiscaux et la volatilité macroéconomique au Mali et en Sierra Leone, mais les revenus récurrents des télécommunications et la diversification régionale soutiennent la visibilité des bénéfices.