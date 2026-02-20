Guinée Equatoriale: L'inflation a atteint 2,4 % en janvier en raison des coûts de transport

Le taux d'inflation annuel de la Guinée équatoriale a augmenté à 2,4 % en janvier 2026, contre 2,3 % en décembre, selon les données de l'Institut national de la statistique.

En glissement annuel, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,4 %, tandis que l'inflation de base s'est établie à 3 %. Sur une base mensuelle, les prix ont augmenté de 0,6 %, l'inflation cumulée depuis le début de l'année étant également de 0,6 %.

Les coûts de transport ont été à l'origine de la hausse, avec une augmentation de 5,1 %. Le transport maritime et fluvial de passagers a augmenté de 11,3%, le transport aérien de 10,7% et les véhicules à moteur de 10%. Les prix des soins de santé ont augmenté de 3,7%, dont 7,6% pour les services hospitaliers et 11,5% pour les services dentaires. Les prix des restaurants et des hôtels ont augmenté de 3%, tandis que ceux des boissons alcoolisées et du tabac ont progressé de 2,9%.

Les prix des denrées alimentaires, qui représentent 47,99% du panier d'inflation, ont augmenté de 1,1%. La viande de zébu a augmenté de 9,5%, le poisson séché ou fumé de 5,1%, le pain de 3,9% et la volaille de 4,1%.

Par ville, l'inflation a atteint 3,8% à Malabo, au-dessus du niveau de référence de la CEMAC de 3%. Ebibeyin a enregistré 2,6%, Mongomo 1,5%, Bata 0,9% et Evinayong 0,7%. L'inflation des biens importés a ralenti à 2,2%, tandis que les produits locaux ont augmenté de 3,3%.

Points clés à retenir

La Guinée équatoriale est membre de la CEMAC, où la banque centrale régionale vise une inflation inférieure à 3 %. Le chiffre de janvier maintient le pays proche de ce seuil, même si les pressions sur les prix dans les transports et les services persistent. L'économie reste liée aux exportations de pétrole et de gaz, qui alimentent les dépenses publiques et les entrées de devises.

La baisse de la production de pétrole ces dernières années a réduit la marge de manoeuvre budgétaire, limitant la capacité du gouvernement à protéger les ménages des chocs de prix. Dans le même temps, la dépendance à l'égard des biens importés expose le pays aux coûts mondiaux de transport et de carburant. Les denrées alimentaires pèsent lourd dans le panier de l'inflation, reflétant les habitudes de consommation des ménages.

Même des augmentations modestes des prix des produits de base peuvent affecter le pouvoir d'achat. Si l'inflation globale reste contenue par rapport à de nombreux pays africains, une pression soutenue sur les transports et les services pourrait mettre à l'épreuve la stabilité des prix si les coûts de l'énergie ou les chaînes d'approvisionnement venaient à changer.