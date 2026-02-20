Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 20 février 2026

revue de presse

Sénégal: Autonomisation des femmes - Le président Bassirou Diomaye Faye consolide les acquis et plaide pour une accélération des réformes

Sous l’impulsion du Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, le gouvernement sénégalais renforce son engagement en faveur de l’autonomisation économique des femmes à l’approche du 8 mars, célébration de la Journée internationale des droits des femmes.

Cette mesure traduit une volonté claire des autorités de consolider durablement le rôle et la contribution des femmes dans la mise en œuvre de l’Agenda national de Transformation. (Source allAfrica)

Le fils de Robert Mugabe détenu en Afrique du Sud après une fusillade

La police sud-africaine a arrêté Bellarmine Mugabe, le plus jeune fils de l’ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, suite à une fusillade dans une propriété d’un quartier huppé de Johannesburg.

Selon les autorités, un homme de 23 ans, employé comme jardinier, a été blessé par balle et se trouve dans un état critique à l’hôpital. La police décrit l’affaire comme une tentative de meurtre et recherche actuellement l’arme utilisée.

Deux personnes ont été arrêtées pour interrogatoire pendant que les enquêteurs déterminent les circonstances exactes de l’incident. Bien que la police n’ait pas officiellement nommé Bellarmine Mugabe parmi les détenus, il a été aperçu menotté sur les lieux et identifié par les médias locaux. (Source Africanews)

CAN2025 : Des peines de prison contre des supporters sénégalais

Le tribunal de première instance de Rabat a rendu son verdict ce jeudi 19 février dans l’affaire des 18 supporters sénégalais poursuivis pour vandalisme lors de la finale de la CAN 2025 jouée entre le Sénégal et le Maroc le 18 janvier.

La justice marocaine a condamné ce jeudi 19 février à des peines allant de trois mois à un an de prison les 18 supporters sénégalais détenus au Maroc depuis la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) .

Les prévenus étaient poursuivis pour «hooliganisme », accusation incluant des actes de violence notamment contre les forces de l’ordre, dégradation d’équipements sportifs, invasion de la pelouse ainsi que jets de projectiles. (Source Apanews)

Burkina Faso: Baisse historique des cas et décès liés au paludisme en 2025

Le Président du Faso, Chef de l'État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a présidé, ce jeudi, l'hebdomadaire Conseil des Ministres. Selon le Ministre Porte-parole du Gouvernement M. Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO, le Conseil a examiné et adopté plusieurs dossiers et a pris d'importantes décisions pour l'amélioration des conditions de vie du Peuple burkinabè conformément à la Révolution Progressiste Populaire.

Le Ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude KARGOUGOU a fait une communication orale sur une baisse historique des cas et décès liés au paludisme en 2025. Il en ressort que le nombre de cas de paludisme est passé de 10 805 000 de cas en 2024 à 7 329 000 cas en 2025 soit une baisse de 32%. Chez les enfants de moins de 5 ans la réduction s'établit à plus de 1 900 000 cas, soit environ 38%.

Le nombre de décès liés au paludisme est passé de 3 523 cas en 2024 à 1 900 cas en 2025 soit une baisse de 48%. Chez les enfants de moins de 5 ans, le Ministre KARGOUGOU souligne une réduction de 893 décès enregistrés en 2025. (Source Sidwaya)

Opération « Carton Rouge 2.0 » : Interpol démantèle des réseaux ayant détourné 38 millions d’euros en Afrique

Interpol frappe fort contre la cybercriminalité en Afrique avec l’opération « Carton Rouge 2.0 ». Menée dans seize pays, cette offensive a permis l’arrestation de 651 suspects et le démantèlement de réseaux ayant détourné 38 millions d’euros.

Les escroqueries ciblaient notamment les petits épargnants et les populations vulnérables via des techniques de phishing et de fraude mobile. (Source Afrik.com)

Afrique : Des experts plaident pour l'innovation pharmaceutique locale

Des responsables scientifiques africains mettent en garde sur le fait que l'avenir sanitaire de l'Afrique repose sur sa capacité à financer et à commercialiser ses propres innovations médicales, plutôt que de dépendre d'un financement international de plus en plus incertain.

Dans un commentaire publié dans Nature Health, la première promotion de la bourse Calestous Juma pour le leadership scientifique, affirme que des décennies de sous-investissement ont affaibli la capacité de l'Afrique à développer des solutions cliniques face à l'énorme fardeau des maladies qui pèse sur le continent. (Source Scidev.net)

Madagascar : Madagascourt Film Festival - Jour J pour la 20e édition

Le Madagascourt Film Festival (MFF) lance sa 20e édition ce jour, célébrant 20 ans de rencontres et de transmission autour du cinéma. Organisé par l'association Rencontres du Film Court (RFC), avec tous ses partenaires tels que la CUA, VIMA, Apaser Africa, entre autres, l'événement se déroule jusqu'au 25 février 2026 et investit plusieurs lieux emblématiques de la capitale pour aller à la rencontre du public, en particulier la jeunesse.

La programmation est foisonnante : plus de 300 films projetés, dont 62 en compétition, répartis en quatre catégories - nationale, fiction panafricaine, documentaire panafricain et animation panafricaine. La Commune urbaine d'Antananarivo soutient activement le festival, et la maire, Harilala Ramanantsoa, siège au jury de la compétition animation panafricaine. (Source MidiMadagasikara)



Côte d’Ivoire : Des chefs traditionnels préparent le retour du tambour parleur dans «un sentiment de joie »

Plus d’un siècle après avoir quitté la lagune Ébrié, le Djidji Ayokwé s’apprête à retrouver la Côte d’Ivoire. Ce tambour parleur, symbole du peuple bidjan et puissant instrument de communication traditionnelle, doit faire l’objet ce 20 février à Paris d’une cérémonie officielle de signature pour sa restitution, entre la ministre française de la Culture et son homologue ivoirienne.

Avant son retour annoncé à Abidjan, les chefs traditionnels se préparent déjà à accueillir ce patrimoine chargé d’histoire et de mémoire. (Source RFI)

Le Togo premier signataire du nouvel accord mondial sur le cacao

Le Togo a pris part, il y a quelques jours à Genève, à la Conférence des Nations Unies sur le Cacao organisée par la CNUCED ainsi qu'à la 40e session extraordinaire du Conseil international du cacao (ICCO).

La délégation togolaise était conduite par Enselme Gouthon, secrétaire général du Comité de coordination pour les filières café et cacao (CCFCC).

Point d'orgue des travaux : l'adoption du nouvel accord international sur le cacao 2026 (AIC), qui succède à celui de 2010 amendé. (Source Togonews)

Pétrole : La Libye opère un virage pro-occidental au détriment de la Russie

Cette recomposition commerciale s’inscrit dans une stratégie plus large de retour des grandes compagnies américaines et européennes, sur fond de recul rapide des flux russes.

La Libye a attribué à plusieurs groupes occidentaux, dont Vitol, Trafigura et TotalEnergies, des contrats d’approvisionnement en essence et en diesel, ont indiqué mercredi 18 février, à Reuters, des sources proches du dossier.

Le pays nord-africain produit environ 1,4 million de barils de pétrole par jour, mais ses capacités de raffinage restent insuffisantes pour couvrir la demande intérieure. Cette contrainte structurelle l’oblige à importer une large partie de ses carburants. Jusqu’à récemment, ces importations reposaient en grande partie sur des produits russes, souvent échangés contre des cargaisons de brut libyen. (Source Agence Ecofin)

