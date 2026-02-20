Madagascar: En visite à Moscou, le président Randrianirina scelle le rapprochement avec la Russie

Le président russe Vladimir Poutine a reçu, jeudi 19 février au Kremlin, le président de la Refondation de Madagascar, Michaël Randrianirina. Les deux chefs d'État ont évoqué des pistes de partenariat, y compris dans le domaine militaire. Cette rencontre au plus haut sommet confirme le rapprochement à l'oeuvre entre les deux pays depuis la chute d'Andry Rajoelina.

« Il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous pouvons coopérer », a déclaré Vladimir Poutine face à son homologue malgache, Michaël Randrianirina. Ce dernier a été accueilli dans le salon vert du Kremlin, réservé aux dirigeants étrangers, rappelle notre correspondant à Antananarivo, Guilhem Fabry.

Parmi ces domaines, le président russe a cité l'énergie, l'exploration géologique, l'agriculture, la santé ou encore l'éducation. Une liste à laquelle le président malgache de la Refondation a ajouté le domaine militaire, en se disant prêt « à développer la coopération avec la Russie ».

Déjà, Moscou a apporté son aide à Antananarivo après les deux récents cyclones qui ont ravagé plusieurs régions de Madagascar. Le maître du Kremlin a présenté ses « condoléances » pour ces événements climatiques « qui ont fait plus de 40 morts » et a assuré à son invité que Moscou « déploie les efforts nécessaires pour apporter une aide humanitaire ». La coopération Russie-Madagascar est, de toute évidence, destinée à s'amplifier et s'élargir.

Vladimir Poutine a promis de soutenir Madagascar aux Nations unies, en affirmant que la Grande-Île était un « partenaire important » de Moscou en Afrique. La poignée de main entre les deux chefs d'État symbolise le net rapprochement entre les deux pays depuis la prise de pouvoir des militaires à Madagascar, le 14 octobre 2025.

Fin décembre 2025, Andreï Averianov, chef du groupe paramilitaire russe Africa Corps, s'était rendu à Antananarivo avec une livraison d'armes comprenant des drones kamikazes et des kalachnikovs. Plusieurs dizaines d'instructeurs russes ont depuis été envoyés sur la Grande-Île pour former des soldats malgaches.