Madagascar: En visite à Moscou, le président Randrianirina scelle le rapprochement avec la Russie

19 Février 2026
Radio France Internationale

Le président russe Vladimir Poutine a reçu, jeudi 19 février au Kremlin, le président de la Refondation de Madagascar, Michaël Randrianirina. Les deux chefs d'État ont évoqué des pistes de partenariat, y compris dans le domaine militaire. Cette rencontre au plus haut sommet confirme le rapprochement à l'oeuvre entre les deux pays depuis la chute d'Andry Rajoelina.

« Il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous pouvons coopérer », a déclaré Vladimir Poutine face à son homologue malgache, Michaël Randrianirina. Ce dernier a été accueilli dans le salon vert du Kremlin, réservé aux dirigeants étrangers, rappelle notre correspondant à Antananarivo, Guilhem Fabry.

Parmi ces domaines, le président russe a cité l'énergie, l'exploration géologique, l'agriculture, la santé ou encore l'éducation. Une liste à laquelle le président malgache de la Refondation a ajouté le domaine militaire, en se disant prêt « à développer la coopération avec la Russie ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Déjà, Moscou a apporté son aide à Antananarivo après les deux récents cyclones qui ont ravagé plusieurs régions de Madagascar. Le maître du Kremlin a présenté ses « condoléances » pour ces événements climatiques « qui ont fait plus de 40 morts » et a assuré à son invité que Moscou « déploie les efforts nécessaires pour apporter une aide humanitaire ». La coopération Russie-Madagascar est, de toute évidence, destinée à s'amplifier et s'élargir.

Vladimir Poutine a promis de soutenir Madagascar aux Nations unies, en affirmant que la Grande-Île était un « partenaire important » de Moscou en Afrique. La poignée de main entre les deux chefs d'État symbolise le net rapprochement entre les deux pays depuis la prise de pouvoir des militaires à Madagascar, le 14 octobre 2025.

Fin décembre 2025, Andreï Averianov, chef du groupe paramilitaire russe Africa Corps, s'était rendu à Antananarivo avec une livraison d'armes comprenant des drones kamikazes et des kalachnikovs. Plusieurs dizaines d'instructeurs russes ont depuis été envoyés sur la Grande-Île pour former des soldats malgaches.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.