Nigeria: Lancement d'une opération antiterroriste dans l'État de Kwara

20 Février 2026
Radio France Internationale
Par Harmony Pondy Nyaga

L'armée nigériane a officiellement lancé jeudi une opération antiterroriste d'envergure à travers l'État de Kwara au centre-ouest du pays. Une réponse annoncée début février face à la montée de l'insécurité à la fois de la part des bandes armées spécialisées dans le kidnapping et le vol de bétail mais aussi une menace jihadiste en augmentation, avec des groupes actifs dans le nord-ouest du pays qui étendent leur champ d'action vers le sud.

L'opération Savannah Shield vise à « démanteler de manière décisive les réseaux terroristes, les groupes d'enlèvements et les organisations criminelles associées qui menacent l'État de Kwara et ses alentours », a précisé dans un communiqué l'état-major nigérian.

Pour l'occasion, une cérémonie officielle de lancement avec revue des troupes s'est tenue sur la base militaire d'Ilorin dans la capitale régionale, en présence notamment des chefs d'état-major de la défense et de l'armée ainsi que du gouverneur de l'État.

Ce dernier a évoqué un déploiement « stratégique, opportun et rassurant » face à la recrudescence de la menace terroriste.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le déploiement de l'armée avait été amorcé début février après le décès de 162 personnes dans une attaque attribuée à Boko Haram dans le village de Woro dans l'État de Kwara.

Mais la menace sécuritaire, multiforme, touche plusieurs États du Nigeria. Mercredi, plus au nord dans l'État de Kebbi une attaque coordonnée dans sept villages, attribuées à Lakurawa, un groupe jihadiste local, a tué 33 personnes.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.