Nigeria: Lancement d'une opération antiterroriste dans l'État de Kwara

L'armée nigériane a officiellement lancé jeudi une opération antiterroriste d'envergure à travers l'État de Kwara au centre-ouest du pays. Une réponse annoncée début février face à la montée de l'insécurité à la fois de la part des bandes armées spécialisées dans le kidnapping et le vol de bétail mais aussi une menace jihadiste en augmentation, avec des groupes actifs dans le nord-ouest du pays qui étendent leur champ d'action vers le sud.

L'opération Savannah Shield vise à « démanteler de manière décisive les réseaux terroristes, les groupes d'enlèvements et les organisations criminelles associées qui menacent l'État de Kwara et ses alentours », a précisé dans un communiqué l'état-major nigérian.

Pour l'occasion, une cérémonie officielle de lancement avec revue des troupes s'est tenue sur la base militaire d'Ilorin dans la capitale régionale, en présence notamment des chefs d'état-major de la défense et de l'armée ainsi que du gouverneur de l'État.

Ce dernier a évoqué un déploiement « stratégique, opportun et rassurant » face à la recrudescence de la menace terroriste.

Le déploiement de l'armée avait été amorcé début février après le décès de 162 personnes dans une attaque attribuée à Boko Haram dans le village de Woro dans l'État de Kwara.

Mais la menace sécuritaire, multiforme, touche plusieurs États du Nigeria. Mercredi, plus au nord dans l'État de Kebbi une attaque coordonnée dans sept villages, attribuées à Lakurawa, un groupe jihadiste local, a tué 33 personnes.