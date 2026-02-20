Congo-Kinshasa: Jacquemin Shabani définit les nouvelles orientations pour une police « résolument engagée » au pays

Le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Shabani, a présidé ce mercredi 18 février une réunion avec le commandement de la Police Nationale congolaise (PNC). Cette séance d'évaluation et d'orientation visait à dresser un diagnostic complet des défis de l'institution et à impulser la suite de la réforme policière.

Accompagné du commissaire général et de ses trois adjoints, M. Shabani a examiné les obstacles au bon fonctionnement de la police sur l'ensemble du territoire national.

Diagnostic et « thérapeutique » de la réforme

Pour le patron de la Sécurité, la réforme de la police doit avant tout placer l'humain au centre. Le commissaire divisionnaire Julien Mavungu, porte-parole de la PNC, a précisé les contours de cette approche :

« La réforme commence non pas par les structures, mais par le policier d'abord lui-même. Un véritable diagnostic de tous les problèmes a été fait et une thérapeutique y a été apportée », a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre.

Maintien de l'ordre

Au-delà des aspects administratifs, Jacquemin Shabani a donné des instructions au haut commandement pour remplir les missions constitutionnelles dévolues à la police :

Maintien et rétablissement de l'ordre public : Renforcer la police administrative et préventive.

Lutte contre la criminalité : Sécuriser la ville de Kinshasa et les autres provinces.

Restauration de l'autorité de l'État : Assurer une présence policière efficace sur toute l'étendue du territoire national.

Cette réunion intervient dans un contexte où la population exprime des attentes croissantes en matière de sécurité urbaine et de protection des citoyens. Le VPM a tenu à rassurer les Congolais sur l'engagement de la police à assumer ses responsabilités avec professionnalisme.