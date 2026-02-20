Congo-Brazzaville: Des participants à la concertation politique avant la présidentielle déçus par ses conclusions

Au Congo-Brazzaville, la présidentielle, se tient dans moins d'un mois, le 15 mars 2026. Le président Denis Sassou-Nguesso, 82 ans, dont plus de 41 ans cumulés au pouvoir, y participera. À l'approche de l'élection, les acteurs politiques ont tenu, du 16 au 18 février, une concertation à Djambala, dans le centre du pays. Plusieurs recommandations ont été émises en vue d'améliorer le système d'organisation du scrutin. Mais certains participants en sortent déçus sur la préparation de cet événement.

La durée de la concertation au Congo-Brazzaville a été ramenée de quatre à trois jours, sans explication.

Séraphin Ondélé, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et rapporteur des travaux résume les recommandations issues des discussions : « Le renforcement de la transparence électorale, par la prescription de la présence des délégués des candidats dans toutes les instances de compilation des résultats, à commencer par le bureau de vote, et ce pour parvenir toujours à des élections apaisées et crédibles. La suppression du vote par anticipation ou s'il était maintenu, la publication, le même jour, des résultats. »

Les délégués de l'opposition déplorent régulièrement le fait d'être tenus à l'écart lors de la compilation des résultats.

« Nous sommes très loin de la démocratie »

Candidat à la prochaine présidentielle, Destin Gavet ne croit pas à l'application rapide de ces recommandations. « Il faut le dire, notre classe politique n'est pas prête à parler aujourd'hui de démocratie. Et là, en toute honnêteté, nous sommes très loin de la démocratie. Et c'est dommage », a-t-il affirmé.

Pour le moment, sept candidatures ont été enregistrées pour le scrutin du 15 mars.