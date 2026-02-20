Madagascar: La justice ordonne la démolition du Colisée, bâtiment controversé d'Antananarivo

19 Février 2026
Radio France Internationale
Par Guilhem Fabry

À Madagascar, la plus haute colline d'Antananarivo pourrait connaître très prochainement un chantier de grande ampleur. La justice malgache a ordonné le 18 février 2026 la démolition du Colisée, ont annoncé le ministre de la Culture et plusieurs descendants de familles royales. Cet amphithéâtre en béton, voulu par l'ancien président Andry Rajoelina et inauguré en 2023, fait depuis des années l'objet de vives critiques car il a été bâti au pied du Palais de la Reine, un haut lieu de l'histoire et de la sacralité malgaches.

C'est une victoire pour les descendants de familles royales et les défenseurs du patrimoine malgache qui s'étaient élevés à partir de 2020 contre ce projet emblématique de l'ex-président de Madagascar, Andry Rajoelina. Destiné à accueillir des événements sur l'histoire malgache, le Colisée inspiré de la Rome antique est selon eux une atteinte à la sacralité du Palais de la Reine, situé juste à côté. Palais, aussi appelé « Rova », qui fut la résidence des souverains de la monarchie merina des haut-plateaux de Madagascar du XVIIe au XIXe siècle.

« Jamais dans l'histoire de la Nation malgache, un régime n'a osé défigurer un héritage culturel sous prétexte d'innovation », avaient dénoncé les plaignants dans une pétition signée par 12 000 personnes à l'époque.

Une « action urgente » promise

Pour le ministre malgache de la Culture et porte-parole du gouvernement, Gascar Fenosoa, la démolition du Colisée en béton est une « action urgente ». Le nécessaire sera fait, a-t-il promis mercredi, pour que le Palais de la Reine voisin ne soit pas impacté par le chantier.

Selon le ministre, le Palais, renommé « Rova de Madagascar » sous Andry Rajoelina, retrouvera par ailleurs son nom d'origine « Rova de Manjakamiadana ».

