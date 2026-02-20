Cote d'Ivoire: Le lanceur d'alerte Jean-Christian Konan sous mandat de dépôt

En Côte d'Ivoire, le lanceur d'alerte Jean-Christian Konan dort désormais en prison. Interpellé en début de semaine par la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité, il a été déféré mercredi 18 février au parquet d'Abidjan, où une information judiciaire a été ouverte, précise son avocat. Jean-Christian Konan est placé sous mandat de dépôt et incarcéré au Pôle pénitentiaire d'Abidjan.

En Côte d'Ivoire, Jean-Christian Konan est poursuivi pour sept chefs d'accusation, notamment diffamation, incitation à la haine et trouble à l'ordre public. Joint par RFI, son avocat évoque « un dossier vide », sans davantage de commentaires à ce stade.

Plusieurs plaintes ont été déposées contre le lanceur d'alerte depuis juin 2024 par des personnes physiques et morales. Les deux plus récentes remontent à la fin du mois de janvier, après ses publications sur les nouveaux remblais sur la lagune Ébrié et leurs possibles conséquences environnementales et sociales.

Publications en lien avec la lagune d'Abidjan

Sur ses réseaux sociaux, Jean-Christian Konan affirme qu'un « remblai illégal » serait en cours à M'Pouto, dans la commune de Cocody, une zone qu'il présente comme relevant du domaine public lagunaire. Il dénonce également la construction de ce qu'il qualifie de « mur de la honte », qui sépare la lagune du village, empêchant les habitants de la voir.

Autre volet évoqué par une source proche du dossier : une affaire présumée d'escroquerie liée à une transaction immobilière portant sur plusieurs dizaines de millions de francs CFA.

Début 2025, le lanceur d'alerte avait également attiré l'attention sur le navire Zimrida, qui avait fini par accoster à Abidjan avec à son bord 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium.