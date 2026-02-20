Sénégal: UGB - Journée noire et marche pacifique en mémoire des étudiants décédés dans des manifestations

Saint-Louis — La Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL) a observé, jeudi, une "journée noire" marquée par une marche pacifique de la Tour de l'OEuf à l'esplanade de l'université Gaston-Berger (UGB), en mémoire de ses camarades décédés lors d'événements survenus en février 2024, a constaté l'APS.

"Nous avons décrété cette journée noire à l'UGB pour rendre hommage à nos camarades martyrs, Alpha Yoro Tounkara et Prospère Clédor Senghor", a déclaré à la presse Amadou Ba, porte-parole du jour de la CESL.

Selon lui, leurs camarades étudiants ont perdu la vie au sein de l'université alors qu'ils participaient à des mouvements de revendication.

Amadou Ba a notamment dénoncé "l'impunité" des présumés auteurs impliqués dans la mort des étudiants tués dans les universités sénégalaises, estimant qu'elles "continueront d'enregistrer des morts" tant que les responsabilités ne seront pas situées.

"Les universités ne sont ni des cimetières ni des champs de bataille", a-t-il affirmé, appelant les autorités à prêter une oreille attentive aux doléances des étudiants.

Les responsables de la CESL ont également évoqué le dossier de Mouhamadou Fallou Sène, pour lequel le procureur de la République a annoncé la tenue du procès pour le 26 juin 2026.

Les étudiants disent rester vigilants quant à l'évolution de cette affaire, tout en interpellant les autorités étatiques et judiciaires afin que toute la lumière soit faite sur les différents cas évoqués.

La CESL a aussi exhorté les autorités académiques à prendre des mesures afin de prévenir les crises universitaires, soulignant qu'une "université est un temple du savoir" et non un mouroir.

Elle a en outre réitéré son engagement à poursuivre son combat jusqu'à ce que justice soit rendue pour tous les étudiants décédés dans des circonstances similaires.