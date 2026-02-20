Sénégal: Vers le raccordement au réseau électrique de plus de 400 localités dans le département de Medina Yero Foula

Plus de 400 localités du département de Médina Yéro Foula, dans la région de Kolda (sud), seront prochainement raccordées au réseau électrique, a annoncé le directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER), Jean Michel Sène.

M. Sène a assuré de sa volonté d'"aller vite dans l'électrification de ces localités" d'ici l'horizon 2029, conformément, dit-il, avec la volonté des plus hautes autorités du pays, mercredi, lors de la cérémonie officielle de raccordement du village de Missira Coly, dans la commune de Bignarabé.

L'ambition de l'ASER est "d'aller vers l'accès universel de l'électricité d'ici 2029", et pour cela, Jean-Michel Sène compte accélérer les projets en cours et travailler dans le même temps à la structuration de nouveaux projets.

"C'est un objectif assez ambitieux et nous comptons l'atteindre avec la synergie des actions entre structures de l'Etat, notamment le PUDC, le PUMA, la Senelec et l'ASER entre autres", a indiqué Jean Michel Sène, qui effectue actuellement une tournée dans le pôle sud.

Il s'est déjà rendu à Ziguinchor et Sédhiou, avant Kolda où il a visité plusieurs localités de l'arrondissement de Ndorna, dans le département de Médina Yéro Foula.

Sur 22 145 localités que compte le Sénégal, plus de 13 000 localités attendent d'être raccordées au réseau électrique, a-t-il indiqué.