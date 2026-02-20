Sénégal: Coupe de la Ligue - Le Jaraaf remporte le classique dakarois en battant NGB,1-0

Dakar — Le Jaraaf de Dakar a battu (1-0) Niary Tally, Grand Dakar et Biscuiterie (NGB), remportant ce jeudi, le classique dakarois de la première journée de la Coupe de la Ligue.

Comme le Jaraaf, Douanes, Diambars, Génération foot (GF), Teungueth FC, Amitié FC, Stade de Mbour et HLM ont enregistré leur première victoire.

Teungueth FC a signé la large victoire de la journée en allant dominé (3-0) Oslo FA.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mercredi, les équipes d'Essamaye, d'AJEL et de Thiès FC ont été les grandes gagnantes de la première journée de la Coupe de la Ligue. Elles ont signé chacune une victoire.

La Coupe de la Ligue est organisée en huit poules de quatre équipes, en formule "aller simple", en raison des contraintes de temps.

La finale de la Coupe du Sénégal est fixée au 17 mai 2026, renseigne un communiqué de la Ligue sénégalaise de football professionnel.

L'ASC Wally Daan est l'actuel détenteur du trophée de la Coupe de la Ligue.

La Coupe de la Ligue est réservée à la catégorie U20 des clubs de Ligue 1 et Ligue 2, mais chaque équipe a la possibilité d'utiliser trois joueurs "seniors".

- Voici les résultats de la première journée de la Coupe de la Ligue 1 :

AS Kafrine-Guelewaars:0-0, Casa Sports-Essamaye:0-1, Ndiambour-AS Bambey:1-1, SONACOS-AS Saloum:0-0, Linguère-Thiès FC:1-2, AJEL-Port: 2-0, Douanes-Teranga SC :1-2, Gorée-HLM :0-2, Oslo-Teungueth FC :0-3, Jaraaf-NGB :1-0, DSC-Diambar :1-2, Wally Daan-Amitié FC :1-2, Jamono de Fatick-Stade de Mbour :0-2, Cambérène-DUC :0-2, USO-GF :1-2.