Dakar — Une opération de lutte contre la cybercriminalité conjointement menée par Interpol et les services de police de seize pays africains dont ceux du Sénégal a débouché sur l'arrestation de 651 suspects et la récupération de 4, 3 milliards de dollars, a annoncé l'Organisation internationale de la police criminelle.

"Les forces de l'ordre de 16 pays africains ont procédé à 651 arrestations et récupéré plus de 4,3 millions de dollars américains lors d'une opération internationale de lutte contre la cybercriminalité visant les escroqueries en ligne", a notamment indiqué Interpol sur son site officiel.

L'opération dénommée "Carte rouge 2.0", menée entre le 8 décembre 2025 et le 30 janvier 2026, ciblait l'infrastructure et les acteurs responsables d'escroqueries aux placements à haut rendement, de fraudes aux transferts d'argent mobile et d'applications de prêts mobiles frauduleuses.

Interpol assure qu'au cours de huit semaine d'opération, les investigations ont mis au jour des escroqueries ayant causé plus de 45 millions de dollars américains de pertes financières et permis d'identifier 1 247 victimes.

Ces victimes sont principalement originaires du continent africain, mais aussi d'autres régions du monde, tandis que 2 341 appareils ont été saisis et 1 442 adresses IP, domaines et serveurs malveillants, ainsi que d'autres infrastructures connexes ont été neutralisés.

L'Organisation internationale de la police criminelle déclare également avoir apporté son soutien à l'opération par le partage de renseignements essentiels, l'échange d'informations en temps réel et des activités de renforcement des capacités, notamment des formations aux outils de criminalistique numérique.

Elle signale que les escroqueries perpétrées dans le cadre de cette opération ciblaient principalement les populations vulnérables via des applications mobiles et des services de messagerie trompeurs.

"Les victimes étaient attirées par la promesse de prêts rapides et sans garantie, pour ensuite se voir imposer des frais, recourir à des pratiques de recouvrement abusives et collecter illégalement des données personnelles et financières sensibles", fait savoir Interpol.

"Ces réseaux cybercriminels organisés infligent des dommages financiers et psychologiques dévastateurs aux particuliers, aux entreprises et à des communautés entières par leurs fausses promesses", a commenté Neal Jetton, responsable de la Direction de la cybercriminalité d'Interpol dans des propos rapportés par le site officiel de l'organisation.

Vantant l'importance de la collaboration internationale dans lutte contre la cybercriminalité, M. Jetton a encouragé toutes les victimes de cybercriminalité à contacter les forces de l'ordre pour obtenir de l'aide.