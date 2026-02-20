Sénégal: Enseignement supérieur - Mise en place d'un Comité de dialogue pour améliorer le climat social (Officiel)

Dakar — Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a rendu public, jeudi, un arrêté portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité de dialogue social, dont la mission est de contribuer, par la concertation et la médiation, à l'amélioration durable du climat social dans ce sous-secteur, a -t-on appris de source officielle.

Ce Comité est chargé notamment de "promouvoir le dialogue social et la concertation entre les différentes catégories d'acteurs du sous-secteur, prévenir les conflits sociaux et contribuer à leur règlement pacifique, servir de cadre d'échanges, de médiation et de facilitation sociale", entre autres missions, lit-on dans ledit arrêté ministériel consulté par l'APS.

D'après le document, ce comité qui exerce ses missions à titre consultatif est composé de dix-huit membres issus de l'administration centrale du ministère en charge de l'Enseignement supérieur, des établissements publics d'enseignement supérieur, des centres des oeuvres universitaires, des personnels d'enseignement et de recherche, des personnels administratifs, techniques et de services, et des amicales des étudiants, avec une répartition équitable de trois membres pour chaque entité.

Les membres de ce Comité de dialogue social, présidé par une personnalité nommée par arrêté du ministre, exercent un mandat de trois ans renouvelable une fois, ajoute la même source.

Cette mesure ministérielle intervient un peu plus d'une semaine après le décès, le 9 février, dans l'enceinte de l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar (UCAD) d'Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de Licence de Médecine, lors d'échauffourées entre les forces de l'ordre et des étudiants qui protestaient contre la réforme du système des bourses par le gouvernement et la fermeture des restaurants universitaires.

Ce drame a ému l'opinion qui ne cesse de condamner les violences policières et l'entrée des forces de l'ordre dans le campus social des universités.

A la suite du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le procureur de la République près le tribunal hors classe de Dakar, a déclaré que des enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités des uns et des autres.

Mercredi, des étudiants arrêtés ont été libérés et placés sous contrôle judiciaire, alors que les cours restent suspendus à l'UCAD, la plus grande université du Sénégal.

Le Syndicat autonome des enseignants du supérieur (SAES) a appelé, jeudi, étudiants et autorités à privilégier le dialogue pour une sortie de crise et une "reprise sereine" des cours.