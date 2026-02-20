Sénégal: Plus de 3 000 enseignants certifiés en compétences numériques et en intelligence artificielle

Dakar — Plus de 3 000 enseignants ont reçu, mercredi, leurs certificats de fin de formation en Compétences numériques (C2I) et en Intelligence artificielle (CIA) dans le cadre d'un programme du ministère de l'Education nationale, en collaboration avec celui de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, celui de la Communication, des Télécommunications et du Numérique et de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK).

"Au total, nous sommes 111 000 enseignants. Pour cette phase pilote, c'est plus de 3 000 récipiendaires. Mais nous voulons rendre ces formations obligatoires pour tous les enseignants parce qu'on ne peut pas accompagner aujourd'hui l'école sans ces formations", a souligné le ministre de l'Education nationale Moustapha Guirassy.

Ce programme a été dispensé par FORCE N, un incubateur spécialisé dans l'offre de formations certifiantes dans le domaine du numérique, et l'accompagnement financier de la Fondation MasterCard.

Cette initiative vise à doter de compétences numériques les personnels de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur ou à les renforcer dans l'optique de la transformation du système éducatif sénégalais.

"C'est une étape décisive dans la transformation digitale du pays. Cela signifie que le +New Deal technologique+ est en marche, mais au-delà c'est l'école qui est en marche", a estimé le ministre.

Accompagner la transformation digitale des enseignements

Cette formation en Compétences numériques et en IA permet, selon lui, "d'accompagner les enseignants dans ce processus de transformation digitale certes, mais de transformation simplement des rapports à l'école, des rapports à l'enfant, des rapports à l'environnement qui, aujourd'hui, s'impose à nous tous".

Relevant les changements dans l'éducation et l'enseignement induits par les technologies numériques, Moustapha Guirassy a fait remarquer qu'il faille absolument que l'enseignant aussi, qui est au cœur du processus de transformation des savoirs, au cœur du processus d'apprentissage, puisse être accompagné".

Parlant au nom des récipiendaires, Aby Gueye a soutenu que ces certifications dépassent largement la reconnaissance individuelle, mais "constituent avant tout un signal fort, celui d'une école sénégalaise résolument engagée dans l'ère du numérique, capable d'innover, de s'adapter et de préparer les générations futures aux défis du monde contemporain".

"A travers cette formation, nous avons acquis bien plus que des compétences techniques. Nous avons développé de nouvelles postures pédagogiques, renforcé notre capacité à exploiter nos études numériques de manière pertinente et commencé à intégrer les potentialités de l'intelligence artificielle dans nos pratiques d'enseignement et d'apprentissage", a-t-il dit.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Daouda Ngom a, pour sa part, souligné que les universités et établissements d'enseignement supérieur sont par essence des laboratoires d'idées, de savoirs et d'expérimentations.

"C'est pourquoi, je souhaite annoncer aujourd'hui les engagements suivants : faire des universités des partenaires privilégiés des ministères sectoriels dans les programmes de renforcement des capacités, la conception de modules, l'ingénierie pédagogique, la formation des formateurs, l'évaluation des acquis et le suivi post-formation", a assuré le ministre.

Il s'est également engagé à "encourager la création de parcours certifiants reconnus au niveau national pour les compétences numériques et en IA, afin d'assurer la lisibilité et la valorisation des acquis pour les agents publics".

Daouda Ngom s'est aussi engagé à "favoriser la recherche appliquée et les partenariats publics privés pour produire des outils adaptés au contexte sénégalais, tout en veillant au respect de l'éthique, à la protection des données et à la souveraineté numérique".