Sénégal: Préparation CAN féminine - La FSF publie une liste de 26 joueuses

Dakar — La Fédération sénégalaise de football (FSF) a publié jeudi, une liste de 26 joueuses pour préparer la Coupe d'Afrique des nations féminine prévue du 17 mars au 3 avril au Maroc.

Le stage de préparation des Lionnes est prévu du 23 février au 7 mars. Sur les 26 joueuses convoquées, les 16 sont des expatriées.

Deux parmi elles, Mickaëla Bottega (Servette FCCF ,Suisse) et Mona Sarr (Hertha Berlin , Allemagne) vont honorer leur première sélection.

L'attaquante du FC Juárez Femenil (Mexique) , Hapsatou Malado Diallo ne figure pas sur la liste des joueuses convoquées.

A quelques semaines de la CAN féminine, la FSF n'a pas encore dévoilé la liste du sélectionneur des Lionnes.

Le technicien Mame Moussa Cissé qui dirige la sélection sénégalaise depuis plusieurs années n'est pas encore confirmé à son poste.

Les Lionnes du Sénégal vont participer au Maroc à leur cinquième CAN, dont la troisième de suite.

Quart de finaliste de la dernière édition, les Lionnes du football partagent le groupe A avec le Maroc, l'Algérie et le Kenya

La liste des joueuses convoquées

-Gardiennes : Adji Ndiaye (Bourges Foot , France), Khady Faye (Aigles de la Médina), Tening Sène (USPA), Mickaëla Bottega (Servette FCCF ,Suisse)

-Défenseuses : Anta Dembélé (Aigles de la Médina), Adama Sané (Wydad ,Maroc), Wolimata Ndiaye (Wydad ,Maroc), Aissatou Fall (Aigles de la Medina), Mareme Babou (RC Lens ,France), Dieynaba Sane (Aigles de la Medina)

-Milieux de terrain : Korka Fall (SM Caen ,France), Safietou Sagna (RC Saint-Denis , France), Ndeye Awa Diakhaté (Al-Yarmouk , Arabie saoudite), Fatoumata Dramé (Aigles de la Médina), Bineta Korkel Seck (SM Caen ,France), Sadigatou Diallo (Aigles de la Médina), Meta Kandé (Al Hmmah ,Arabie saoudite), Sokhna Nogaye Pene Tall (AS Bambey)

-Attaquantes : Haby Baldé (Bourges Foot 18 ,France), Nguénar Ndiaye (Bourges Foot 18 , France), Mama Diop (Strasbourg / France), Pascaline Fofana Bassène (CD Argual ,Espagne), Dieynaba Ndaw (Cacereño ,Espagne), Ndeye Awa Casset (Aigles de la Médina), Aissatou Chris Ba (Aigles de la Medina), Mona Sarr (Hertha Berlin , Allemagne)