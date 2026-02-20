Sénégal: Le PUMA va dérouler un programme prioritaire d'investissement de 20 milliards de francs CFA à Bakel (Coordonnatrice)

Tambacounda — Un programme d'intervention prioritaire d'un montant de 20 milliards de francs CFA va être mis en oeuvre pour financer l'érection sur trois ans (2026-2028) d'infrastructures sociales de base et de désenclavement, dans le département de Bakel (nord-est) par le Programme d'urgence et de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA), a-t-on appris de sa coordonnatrice, Ndèye Marième Samb.

"Nous avons échangé avec les acteurs locaux sur nos projections au niveau du département de Bakel, sur lequel nous avons fait un focus pour l'année 2026-2028 en élaborant un programme d'intervention prioritaire estimé à plus de 20 milliards de francs CFA", a-t-elle notamment indiqué.

La coordonnatrice du PUMA intervenait en marge d'un comité régional de développement (CRD), de diagnostic de partage sur les programmes d'investissement des projets prioritaires (2026-2028), dans la région de Tambacounda (est).

Le comité régional de développement a été présidé par le gouverneur de la région de Tambacounda, Guedj Diouf, en présence des préfets de départements ainsi que des sous-préfets et autorités locales des zones d'intervention du PUMA.

Cette rencontre a permis d'identifier des projets qui seront réalisés dans le cadre du plan Diomaye pour le Sénégal oriental, annoncé récemment en Conseil des ministres par le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye.

"Nous avons discuté aussi avec les autres départements de la région de Tambacounda en perspective de l'identification de projets prioritaires que nous comptons lier à l'appel du président de la République pour l'élaboration d'un programme Diomaye pour le Sénégal oriental", a expliqué Ndèye Marième Samb.

Elle a signalé que le PUMA, dans ce programme prioritaire, va mettre l'accent sur le désenclavement physique et numérique des zones d'intervention.

"Nous avons un volet numérique à travers lequel nous comptons installer des antennes versatiles pour faciliter la connectivité, mais aussi la téléphonie. Nous n'allons pas non plus ignorer les infrastructures pour faciliter l'accès à la santé, à l'éducation, à l'électricité, à l'eau potable qui sont des enjeux extrêmement importants pour ses localités", a-t-elle assuré.

Le gouverneur de la région de Tambacounda a salué la tenue de ce CDR, qui a permis de revisiter les réalisations du PUMA, ses actions en cours de mise en oeuvre et son programme d'investissement prévu entre 2026 et 2028 dans cette région du Sénégal oriental.

Guedj Diouf s'est réjoui des progrès notés dans le désenclavement de certaines localités à travers la réalisation des pistes.

Le chef de l'exécutif régional a dans le même temps annoncé la réhabilitation, avant la saison des pluies, par le PUMA, de l'axe Koussanar-Dawadji, "un trajet d'une importance capitale dans cette partie de la région".