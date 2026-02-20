Sénégal: Saint-Louis - Les adieux de la Marine à ses trois soldats disparus à l'embouchure du fleuve Sénégal

Saint-Louis — La Base navale Nord a rendu, un dernier hommage, jeudi, aux trois éléments de la Marine nationale disparus le 12 février lors du chavirement de leur embarcation à l'embouchure du fleuve Sénégal, en présence du gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall et de leurs familles, a constaté l'APS.

La Direction de l'information et des relations publiques des Armées (DIRPA) a annoncé mercredi dans un communiqué parvenu à l'APS que "les opérations de recherches ont permis de trouver trois corps sans vie correspondants aux trois marins disparus".

La vedette qui les transportait effectuait une mission de liaison lorsqu'elle a chaviré du fait d'une forte houle, occasionnant la disparition de trois marins des treize occupants de l'embarcation.

Le capitaine de vaisseau Ahmedine Fall, évoquant la mémoire des défunts matelots de première classe Aly Sow, Abdoulaye Seck et Narcisse Kouboun, a salué "leur engagement sans faille et leur détermination".

Ils ont, dès la fin de leur instruction, été affectés à cette base navale où ils ont péri à l'embouchure à l'occasion de leur dernière sortie, a-t-il regretté.

Selon le capitaine Fall, ces derniers ont fait montre de rigueur, de loyauté, de disponibilité et d'un sens élevé du devoir. "Ils ne ménageaient aucun effort dans l'exécution des tâches qui leur ont été assignées", a témoigné le capitaine de vaisseau Ahmedine Fall.

Ces défunts marins "ont participé à plusieurs missions de défense nationale et d'action de l'Etat en mer", a-t-il signalé, disant qu'ils resteront "à jamais des référence pour les générations futures".

"Leurs souvenirs restent à jamais gravés dans nos mémoires et leurs noms seront à jamais inscrits au Panthéon des marins", a ajouté le capitaine Fall, présentant ses condoléances aux familles, parents, amis et proches des disparus au nom de la hiérarchie militaire.

L'armée a enregistré "une grande perte et pour les forces armées sénégalaises, mais leurs noms restent à jamais gravés dans les coeurs", a-t-il souligné, priant pour leur repos éternel au paradis.