Sénégal: Habib Beye, nouveau coach de l'OM, 'prêt et déterminé' à relever le défi

Dakar — Le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, Habib Beye, a assuré jeudi, être "prêt et déterminé" à relever le défi marseillais, soulignant que sa nomination à la tête de ce club de l'élite française résulte de "son expérience et de son travail".

L'ancien international sénégalais s'est engagé avec l'Olympique de Marseille (OM) en devenant officiellement le nouvel entraîneur principal du club pour un contrat de 18 mois, a annoncé mercredi le club sur ses comptes sociaux.

"Je me suis construit dans le temps, étape par étape. J'ai pris ma première expérience en National. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Si je suis là, c'est parce que j'ai travaillé. Il faut que je prouve que ce travail-là peut permettre de répondre aux objectifs. Je suis prêt. Je ne considère pas que l'équipe est malade, c'est une question de dynamique. (...) Il faut savoir accepter cette pression", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait en conférence de presse, à l'issue de la première séance d'entraînement avec sa nouvelle équipe. L'OM occupe actuellement la quatrième place au classement général de la Ligue 1 après 22 journées. Les Phocéens n'ont remporté qu'un seul match de Ligue 1 sur leurs quatre derniers matchs.

"C'est une grande fierté, très heureux d'être ici, vous connaissez mon attachement pour ce club. C'est un très beau moment mais il faut sortir des émotions. Le meilleur moment pour les émotions sera demain soir avec une victoire, c'est sur ça que je me focalise", a ajouté le technicien sénégalais.

Beye n'aura qu'une séance d'entraînement avant le déplacement à Brest, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, vendredi à 19h45.

"J'ai pris contact avec le groupe, essayé d'influer sur ce que je peux. Mais l'impact est limité en si peu de temps", a expliqué l'entraîneur de 48 ans.

Sous contrat pour un an et demi, il a également mis en avant la confiance de sa direction. "J'ai des objectifs élevés. Un an et demi de contrat, c'est un bon contrat. On est soumis à la performance et aux résultats. S'ils sont venus me chercher, c'est qu'ils ont une grande confiance. C'est à nous de faire les choses pour mettre l'OM le plus haut possible", a-t-il soutenu.

Sur le plan tactique, le nouvel entraîneur marseillais prône le pragmatisme. "Avec 24 heures pour travailler, on ne peut pas tout changer, il faut s'appuyer sur ce qui a été fait", a-t-il souligné, évoquant des joueurs "capables de s'adapter très vite".

Il a insisté sur la nécessité d'apaiser le climat autour du club. "Le plus important, c'est qu'on soit serein et posé. (...) Il faut prendre du plaisir à représenter l'OM et jouer devant le Vélodrome", a-t-il dit.