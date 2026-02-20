Sénégal: Plaidoyer pour le financement de la stratégie nationale d'éducation inclusive

Dakar — La Stratégie nationale d'éducation inclusive, aujourd'hui disponible grâce à "un travail de longue haleine de divers acteurs", a besoin d'un portage politique pour son financement et sa dissémination à l'échelle nationale, a soutenu, jeudi, le directeur pays de Sightsavers, une organisation non gouvernementale internationale s'activant dans la prévention de la cécité et la promotion de l'égalité des personnes atteintes de déficience visuelle et de handicaps.

"La partition des ONG a été d'appuyer le ministère de l'Education nationale à élaborer sa propre politique d'éducation inclusive, mais ce qui reste vraiment c'est ce portage politique pour en assurer son financement", a souligné Ibrahima Seck.

Il s'exprimait ainsi, lors d'un atelier de planification sur l'éducation inclusive à l'initiative de l'organisation qu'il dirige et du ministère de l'Education nationale.

Le plus grand défi de la mise en oeuvre de la politique d'inclusion des personnes handicapées dans le système éducatif à l'échelle nationale concerne la mobilisation des ressources, selon lui.

"On a une politique d'éducation nationale inclusive, mais le plus important est sa mise en oeuvre, qui nécessite forcément des ressources financières indispensables pour accompagner ce processus", a insisté le directeur pays de Sightsavers.

Quelques écoles bénéficient d'un accompagnement permettant aux enfants handicapés d'avoir accès à une éducation de qualité, grâce aux bailleurs et aux interventions des ONG, a-t-il fait savoir, mais l'ambition des pouvoirs publics est d'arriver à ce que toutes les écoles soient inclusives.

Pour cela, "il faut des ressources humaines, matérielles et financières, afin d'assurer la formation des enseignants, la formation des inspecteurs et la mise en place du matériel", a plaidé Ibrahima Seck.

Il a en ce sens lancé un appel aux pouvoirs publics pour "une meilleure prise en compte de l'éducation inclusive à tous les niveaux", insistant sur la "dissémination de cette politique d'inclusion" afin de permettre son appropriation par tous les acteurs de l'éducation, et ainsi faciliter la mise en oeuvre.

"C'est là où on attend le gouvernement, qu'il puisse accorder un budget conséquent pour la promotion de l'éducation inclusive dans sa nouvelle stratégie, dans sa nouvelle politique", a encore lancé le directeur pays de Sightsavers.

Ibrahima Seck a en outre rappelé que grâce au projet "Better World" (Un monde meilleur) lancé depuis 2021 par l'ONG qu'il dirige, en collaboration avec le ministère de l'Education nationale et la Fédération nationale des associations de personnes handicapées, le Sénégal dispose d'une politique nationale d'éducation inclusive, pour la la première fois de son histoire.

Quoique ce programme doive prendre fin l'année prochaine, le directeur pays de Sighsavers a annoncé le renforcement des interventions dans le domaine de la santé oculaire et de l'éducation inclusive.