Sénégal: Lancement d'un annuaire des données structurant pour le capital financier et humain

Dakar — Le Centre de suivi écologique (CSE) a procédé, jeudi, au lancement de la cinquième édition de l'Annuaire sur l'environnement et les ressources naturelles (AERN), un document destiné à être articulé à la stratégie nationale de développement du Sénégal pour structurer le capital financer, humain et naturel.

"Ce document qui recense les données du Sénégal, sera articulé avec la stratégie de développement du Sénégal, pour savoir comment le capital naturel peut structurer les autres capitaux financier et humain", a déclaré Cheikh Mbow, directeur du CSE, lors de la cérémonie.

"On allait dans des bases de données des banques, comme la Banque mondiale, la FAO, etc., pour avoir nos propres données. Et là maintenant, nous avons structuré tout cela, et nous l'avons mis en numérique sous un concept qui s'appelle la Base de données géographiques et environnementales du Sénégal (BADGES)", a-t-il expliqué.

Selon lui, le document permettra aux parlementaires, aux décideurs, aux journalistes et à d'autres utilisateurs d'entrer dans la base et de recueillir les données qui concernent le Sénégal. "Ces données sont validées par toutes les structures, et c'est cela qui fait l'objet du partage qu'on a aujourd'hui", a-t-il expliqué.

L'annuaire est une compilation de données thématiques sur 14 chapitres et 19 thématiques, notamment la dynamique des ressources en eau, la dynamique des terres, la déforestation, l'urbanisation, les infrastructures comme le tourisme et des thématiques comme la pêche.

D'autres sujets liés à tous les processus de développement économique et social du Sénégal notamment la salinité des terres sont aussi retracés dans l'annuaire.

Cheikh Mbow a signalé qu'il y a "des sauvegardes environnementales, des impacts environnementaux", estimant que c'est pour cette raison que l'Assemblée nationale est impliquée, "pour pouvoir contrôler l'action publique en matière de développement, tout en préservant un peu les ressources naturelles".

Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Suivi écologique, Fodé Fall, a pour sa part souligné que "dans un contexte marqué par les effets du changement climatique, la pression sur les ressources naturelles, l'urbanisation rapide et la transformation des systèmes productifs, la qualité de l'information devient un levier stratégique de gouvernance".

Selon lui, cet annuaire constitue "un instrument d'inventaire, d'analyse et de capitalisation des données environnementales nationales", qui permet de "dresser un état des lieux objectif" des ressources naturelles, "d'identifier les tendances d'évolution et d'orienter les politiques publiques vers des actions plus efficaces et mieux ciblées".

Élaboré tous les cinq ans, l'AERN constitue un document de référence qui met à la disposition du public et des décideurs des données et informations officielles.