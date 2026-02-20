Sénégal: Touba - L'ONAS obtient l'adhésion des chefs de quartier pour la construction d'un bassin à Nguiranène

19 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Touba — Le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), Sény Diène, a annoncé, jeudi, avoir obtenu l'adhésion des chefs de quartier de Nguiranène et des localités avoisinantes pour la construction d'un bassin de rétention destiné au drainage des eaux pluviales dans la commune de Touba.

"Nous avons tenu une réunion de trois tours d'horloge avec les autorités administratives et les différents chefs de quartier concernés par l'implantation du bassin de Nguiranène, afin d'échanger sur la faisabilité du projet. Les représentants des populations ont tous donné leur accord pour l'exécution de l'ouvrage, après des explications claires sur sa pertinence", a-t-il déclaré.

La rencontre s'est déroulée en présence du sous-préfet de Ndame, Abdoulaye Kharma, et du maire de Touba, Abdou Lahat Ka. Elle a été suivie d'une visite de terrain sur le site retenu pour la réalisation du bassin.

Selon le directeur général de l'ONAS, cette concertation était indispensable pour la bonne mise en oeuvre de ce projet à fort impact, destiné à renforcer le dispositif de drainage des eaux pluviales dans la ville sainte.

Ces dernières semaines, des habitants de Nguiranène avaient exprimé, lors de sorties médiatiques, leur opposition à l'implantation du bassin dans leur quartier.

"Il fallait apporter des réponses concrètes aux populations locales afin de dissiper leurs inquiétudes", a précisé Sény Diène, rappelant que le khalife général des mourides avait déjà donné son aval sur le tracé global du projet.

Il a toutefois déploré les lenteurs notées dans l'exécution des travaux, indiquant qu'un peu moins de 300 mètres de canalisation ont été réalisés à ce jour.

"A ce rythme, nous risquons d'accuser un retard dans la livraison des travaux", a-t-il averti, invitant l'entreprise en charge du chantier à accélérer la cadence, malgré les contraintes liées à la disponibilité des moyens financiers.

