Sénégal: Balinghor s'allie avec la direction de l'économie solidaire pour dynamiser l'entrepreneuriat local

Dakar — La Direction de la promotion de l'économie sociale et solidaire (DPS) a signé jeudi avec la commune de Balinghor une convention de partenariat dont l'ambition est de renforcer l'entrepreneuriat solidaire au niveau local, dans cette collectivité du département de Bignona (sud).

Le document a été paraphé par la directrice de la Promotion de l'économie sociale et solidaire, Mariama Dieng, et le maire de Balinghor, Youssouf Sané.

La signature de cette convention s'est déroulée peu après l'ouverture officielle d'un atelier national de concertation sur la Stratégie nationale de développement de l'économie sociale et solidaire (ESS) et la Stratégie nationale d'encouragement à la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

De représentants de plusieurs départements ministériels, d'organisations professionnelles, des élus, experts et acteurs économiques, des universitaires et des représentants de jeunes ont assisté à cette cérémonie.

La convention vise à définir les conditions et modalités du partenariat entre la Direction de la promotion de l'économie sociale et solidaire et la commune de Balinghor, dans l'optique d'établir un partenariat stratégique destiné à soutenir l'entrepreneuriat solidaire.

Elle vise également promouvoir et développer l'économie sociale et solidaire au niveau territorial et à mettre en place un dispositif local favorisant une inclusion économique, financière et sociale durable des organisations concernées.

Selon les termes de cette convention de partenariat, les deux parties entendent mener des actions concertées pour consolider un partenariat durable, en cohérence avec les orientations nationales en matière de promotion de l'économie sociale et solidaire.

"Nous avons considéré qu'il était temps maintenant de nous tourner vers l'économie sociale et solidaire. Chez nous, le social et la solidarité, nous savons très bien les faire, mais l'aspect économique reste encore à être réveillé", a-t-il déclaré.

La conclusion de ce partenariat représente "un grand honneur" pour la commune de Balinghor, selon l'édile.

Il a expliqué que sa commune s'est rapprochée du ministère en charge de l'économie sociale et solidaire pour explorer les opportunités offertes dans ce domaine et inscrire cette dynamique à son agenda de développement local.

Le maire a notamment évoqué des axes jugés prioritaires, dont le renforcement des capacités, la formation, l'accès à un financement adapté, la mise en place d'un cadre réglementaire favorable.

Il a également évoqué la promotion d'une gouvernance locale inclusive et d'un partenariat multi-acteurs, ainsi que l'innovation sociale et la transition économique.

Il a par ailleurs insisté sur l'importance du suivi-évaluation et de la capitalisation des expériences, affirmant la volonté de la commune de "se donner la main avec le ministère" pour faire de Balinghor un modèle en matière d'économie sociale et solidaire dans le département de Bignona et plus largement en Casamance.