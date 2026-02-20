Ethiopie: Le Premier ministre Abiy passe en revue les principaux projets de développement dans les zones de Wollega

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a effectué une vaste tournée d'inspection des principaux projets de développement dans les trois zones de Wollega, dans la région d'Oromia, soulignant les progrès en cours dans les domaines de l'agro-industrie, du tourisme et des initiatives de transformation rurale.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, le cabinet du Premier ministre a déclaré que celui-ci « a poursuivi aujourd'hui l'examen des principales initiatives de développement dans les zones de Wollega, en mettant l'accent sur les progrès réalisés dans les domaines de l'agro-industrie, du tourisme et de la transformation rurale ».

Au cours de sa visite, le Premier ministre a visité la minoterie moderne de la coopérative agricole Gibe Dedesa, une installation conçue pour renforcer les chaînes de valeur agricoles et créer des opportunités d'emploi pour les communautés locales.

Selon le Bureau, le projet renforce la valeur ajoutée dans le secteur agricole tout en favorisant la création d'emplois grâce à la transformation agricole.

Abiy a également lancé la construction de la Busa Gonofa Integrated Food Industry, une grande usine de transformation du soja qui devrait stimuler la capacité agro-industrielle et offrir un meilleur accès au marché et un soutien accru aux agriculteurs de la région.

Dans le secteur du tourisme, le Premier ministre a examiné les progrès réalisés dans le cadre du projet Sorga Eco Lodge, qui vise à exploiter le potentiel écotouristique de la région tout en créant des opportunités d'emploi locales. Le Bureau a noté que le lodge devrait contribuer au développement durable du tourisme à Wollega.

En outre, le Premier ministre a évalué la mise en oeuvre du programme « Rural Corridors » dans le kebele de Mede Jalela. Cette initiative vise à améliorer les moyens de subsistance en milieu rural en élargissant l'accès aux énergies renouvelables et aux infrastructures modernes, dans le but d'élever le niveau de vie des communautés défavorisées.

« Ensemble, ces initiatives reflètent une croissance économique soutenue et un développement centré sur les communautés dans toute la région d'Oromia », a souligné le cabinet du Premier ministre.

Cette tournée d'inspection s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges déployés par le gouvernement pour accélérer le développement inclusif et veiller à ce que les progrès économiques se traduisent par des avantages tangibles pour les communautés au niveau local.