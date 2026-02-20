Ethiopie: Le président Taye appelle les élites patriotiques à porter haut le flambeau du sacrifice et à concrétiser la vision du pays

Addis Ababa — Le président Taye Atske Sellassie a déclaré que les élites patriotiques devaient porter haut le flambeau du sacrifice et marcher pour réaliser la vision éthiopienne.

Dans un message publié à l'occasion de la 89e journée des martyrs éthiopiens, célébrée aujourd'hui le 12 Yekatit, le président a souligné que cette journée commémorative témoigne du fait qu'aimer et chérir l'Éthiopie, ainsi que se donner corps et âme à l'Éthiopie, est une source inépuisable de réflexion et une chaleur spirituelle inextinguible.

Selon lui, se consacrer à une grande vision nationale est une tradition chère à l'Éthiopie.

L'amour pour l'Éthiopie, qui est également évident dans la génération actuelle, est une force vitale et un appel continu à l'action, a-t-il ajouté.

Le président Taye a finalement exhorté la génération actuelle à porter le flambeau du sacrifice du passé, en embrassant la sagesse et une solide éthique de travail afin d'élever la grande vision et les aspirations éthiopiennes.