Ethiopie: Le président Taye appelle les élites patriotiques à porter haut le flambeau du sacrifice et à concrétiser la vision du pays

19 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le président Taye Atske Sellassie a déclaré que les élites patriotiques devaient porter haut le flambeau du sacrifice et marcher pour réaliser la vision éthiopienne.

Dans un message publié à l'occasion de la 89e journée des martyrs éthiopiens, célébrée aujourd'hui le 12 Yekatit, le président a souligné que cette journée commémorative témoigne du fait qu'aimer et chérir l'Éthiopie, ainsi que se donner corps et âme à l'Éthiopie, est une source inépuisable de réflexion et une chaleur spirituelle inextinguible.

Selon lui, se consacrer à une grande vision nationale est une tradition chère à l'Éthiopie.

L'amour pour l'Éthiopie, qui est également évident dans la génération actuelle, est une force vitale et un appel continu à l'action, a-t-il ajouté.

Le président Taye a finalement exhorté la génération actuelle à porter le flambeau du sacrifice du passé, en embrassant la sagesse et une solide éthique de travail afin d'élever la grande vision et les aspirations éthiopiennes.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.