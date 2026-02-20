Afrique de l'Est: Les soldats de la paix éthiopiens reçoivent des médailles de l'ONU au Soudan du Sud

Addis Ababa — Les soldats de la paix éthiopiens ont reçu des médailles des Nations Unies à Yambio lors d'une cérémonie à laquelle a assisté Delil Kedir, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Éthiopie au Soudan du Sud.

Dans son allocution, l'ambassadeur Delil a souligné la contribution inlassable de l'Éthiopie à la paix mondiale au cours des sept dernières décennies. Il a noté le rôle actif de l'Éthiopie dans les efforts de médiation sur le front diplomatique et a souligné l'engagement continu du pays en faveur d'une paix durable au Soudan du Sud. L'ambassadeur a souligné l'engagement indéfectible de l'Éthiopie en faveur de la sécurité collective et d'une paix durable au Soudan du Sud.

L'ambassadeur Delil a applaudi et félicité les hommes et les femmes éthiopiens servant dans la mission, saluant leur professionnalisme, leur persévérance et leur discipline dans un environnement opérationnel complexe, qualités qu'il a qualifiées d'inspirantes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le lieutenant-général Mohan Subramanian, commandant de la force de la mission de maintien de la paix de la MINUSS, a salué la constance de l'Éthiopie dans les efforts de paix multilatéraux, louant l'endurance, le professionnalisme et la détermination de ses troupes de maintien de la paix à accomplir leur mission dans des conditions difficiles.

Le gouverneur de l'État de l'Équatoria occidental, Justin Barrister, a également salué la contribution de la force de maintien de la paix éthiopienne au maintien de la paix au Soudan du Sud.

La cérémonie a réuni des représentants du gouvernement, des hauts responsables de la MINUSS, des membres de la communauté diplomatique et des invités de marque.