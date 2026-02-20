Ethiopie: Le Conseil du Parti de la prospérité délibère sur les priorités stratégiques

Addis Ababa — Le Parti de la prospérité au pouvoir a entamé sa réunion du conseil à Addis-Abeba afin de délibérer sur les principales priorités stratégiques.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a écrit sur sa page officielle sur les réseaux sociaux que la réunion du conseil du Parti de la prospérité avait commencé cet après-midi afin de délibérer sur les priorités stratégiques.

Le Parti de la prospérité, fondé en décembre 2019 à la suite de la fusion de plusieurs anciens partis de la coalition, est actuellement le parti au pouvoir en Éthiopie et l'un des plus grands partis politiques d'Afrique.

Il a remporté une victoire écrasante aux élections générales de 2021, formant le gouvernement fédéral et dirigeant les administrations régionales à travers le pays.

La réunion du conseil a rassemblé les hauts dirigeants et les représentants du parti.