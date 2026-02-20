Ethiopie: Le Conseil du Parti de la prospérité délibère sur les priorités stratégiques

19 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Parti de la prospérité au pouvoir a entamé sa réunion du conseil à Addis-Abeba afin de délibérer sur les principales priorités stratégiques.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a écrit sur sa page officielle sur les réseaux sociaux que la réunion du conseil du Parti de la prospérité avait commencé cet après-midi afin de délibérer sur les priorités stratégiques.

Le Parti de la prospérité, fondé en décembre 2019 à la suite de la fusion de plusieurs anciens partis de la coalition, est actuellement le parti au pouvoir en Éthiopie et l'un des plus grands partis politiques d'Afrique.

Il a remporté une victoire écrasante aux élections générales de 2021, formant le gouvernement fédéral et dirigeant les administrations régionales à travers le pays.

La réunion du conseil a rassemblé les hauts dirigeants et les représentants du parti.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.